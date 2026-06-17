YÖK Başkanı: Mezuniyet bitiş değil, yeni başlangıç - Son Dakika
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YÖK Başkanı: Mezuniyet bitiş değil, yeni başlangıç

YÖK Başkanı: Mezuniyet bitiş değil, yeni başlangıç
17.06.2026 16:59
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite öğrencilerine seslenerek mezuniyetin bir son değil, hayat boyu öğrenme yolculuğunun yeni bir aşaması olduğunu söyledi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite öğrencilerine seslenerek mezuniyetin bir son değil, hayat boyu öğrenme yolculuğunun yeni bir aşaması olduğunu söyledi.

Nevşehir'de düzenlenen programda konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, günümüzde bilginin sürekli yenilendiğini, mesleklerin dönüşüme uğradığını ve çalışma hayatının beklentilerinin hızla değiştiğini belirtti. Birçok alanda yeni beceri setlerinin önem kazandığını ifade eden Özvar, öğrencilere öğrenmeyi hiçbir zaman bırakmamaları tavsiyesinde bulundu.

Mezuniyetin eğitim sürecinin sonu olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Özvar, "Hayatta peşinden gidilecek en kıymetli işlerden biri öğrenmeye devam etmektir. Ne zaman öğrenmeyi keserseniz, o zaman durursunuz" dedi.

Öğrenmenin bir ömür boyu sürmesi gereken bir faaliyet olduğunu kaydeden Özvar, mezunlara kendilerini geliştirmeye, yeni bilgiler edinmeye, farklı alanlarda yetkinlik kazanmaya ve dünyadaki değişimleri yakından takip etmeye devam etmeleri çağrısında bulundu.

Geleceğin dünyasında başarının yalnızca diploma sahibi olmakla elde edilemeyeceğini belirten Özvar, başarının öğrenmeye açık olmak, değişime uyum sağlayabilmek ve sürekli kendini yenileyebilme iradesiyle şekilleneceğini ifade etti.

Konuşmasında yükseköğretime yapılan yatırımlara da değinen Özvar, öğrencilerin bugünlere gelmesinde devletin, ilgili kurum ve kuruluşların önemli katkılarının bulunduğunu söyledi. Özvar, yükseköğretim alanında son yıllarda gerçekleştirilen yatırımlardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmasının sonunda mezunları tebrik eden Özvar, gençlerin gelecekte ülkeye önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirterek başarı dileklerinde bulundu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Erol Özvar, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim YÖK Başkanı: Mezuniyet bitiş değil, yeni başlangıç - Son Dakika

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