YÖK, kayıt yaptıramayan 2026 YKS adaylarına 2026-2027'de öğrenim hakkı verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

YÖK, kayıt yaptıramayan 2026 YKS adaylarına 2026-2027'de öğrenim hakkı verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YÖK, 7592 sayılı Kanun kapsamında 2026 YKS'de kayıt yaptıramayan ya da kayıt sonrası kendi isteğiyle ilişiğini kesen adaylara yeniden öğrenim hakkı tanındığını üniversitelere bildirdi. Adaylar bu haktan 2026-2027 eğitim-öğretim yılında yararlanabilecek.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile üniversitelere yerleşen ancak kayıt yaptıramayan veya kayıt yaptırdıktan sonra kendi isteğiyle ilişiğini kesen adayların 7592 sayılı Kanun kapsamında öğrenimlerine devam edebilmelerine ilişkin kararı üniversitelere bildirdi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, 9 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7592 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14'üncü maddesiyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na Geçici 85'inci madde eklendiği belirtildi. Düzenleme kapsamında belirli şartları taşıyan öğrencilere yeniden öğrenime başlama imkanı getirildiği kaydedildi. Bu kapsamda 2026 YKS'de üniversitelere yerleşen ancak kayıt yaptıramayan veya kayıt yaptırdıktan sonra kendi isteğiyle ilişiğini kesen adayların 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlama hakkından yararlanabileceği bildirildi.

Kaynak: İHA
GüncelEğitimYKSSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa’da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı Şanlıurfa'da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı
Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor? Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde
Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif ’Ağa Fahri’ye geldi: 8 milyon 750 bin lira Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif 'Ağa Fahri'ye geldi: 8 milyon 750 bin lira
Bayburt’ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı Bayburt'ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı
CHP Genel Merkezi’ne ’Siyaset zenginleşme aracı değildir’ yazılı pankart asıldı CHP Genel Merkezi'ne 'Siyaset zenginleşme aracı değildir' yazılı pankart asıldı
ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı
13:33
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
13:28
Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
Mansur Yavaş CHP'den istifa etti
13:24
Dünya devi firma, Türkiye’deki 60 yıllık üretim tesisini kapatıyor
Dünya devi firma, Türkiye'deki 60 yıllık üretim tesisini kapatıyor
13:22
Fenerbahçe’de tarihi toplantı Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
Fenerbahçe'de tarihi toplantı! Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
13:13
ATM’lerde bir devir kapanıyor
ATM'lerde bir devir kapanıyor!
13:04
Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay 2 ay önce evlenmişti
Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay! 2 ay önce evlenmişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 13:45:09. #.0.3#
SON DAKİKA: YÖK, kayıt yaptıramayan 2026 YKS adaylarına 2026-2027'de öğrenim hakkı verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement