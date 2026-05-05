Yunus Emre Kampüsü\'nde Masterclass Günleri

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'nde düzenlenen "Masterclass Günleri", klasik müzik alanında eğitim alan öğrencileri alanında uzman isimlerle buluşturmaya devam ediyor.

Masterclass Günleri kapsamında, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Tutu Aydınoğlu ve Prof. Dr. Bahar Yücelen öğrencilerle bir araya geldi. Anadolu Üniversitesi Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Faris Akarsu Konser Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliklere, Anadolu Üniversitesi Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Oytun Eren ile çok sayıda öğrenci katılım gösterdi. Program kapsamında piyano ve keman alanlarında masterclass çalışmaları yapıldı.

Farklı sınıf ve seviyelerden öğrencilerin sahne aldığı etkinliklerde, klasik müzik repertuvarından seçkin eserler seslendirildi. Öğrenciler, Chopin, Bach ve Mozart gibi bestecilerin eserlerini yorumlarken, Prof. Dr. Tutu Aydınoğlu ve Prof. Dr. Bahar Yücelen tarafından teknik, müzikal yorum ve sahne hakimiyeti üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

"Masterclass Günleri" 9-10 Mayıs tarihlerinde Gülsin Onay'ın katılımıyla sona erecek. - ESKİŞEHİR