Yunusemre Belediyesi\'nde gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı

Yunusemre Belediyesi personeline yönelik gerçekleştirilen yangın tatbikatında muhtemel afet durumlarında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimlerde personel, yangına ilk müdahale ve tahliye süreçleri konusunda bilgilendirildi.

Yunusemre Belediyesi personeline yönelik düzenlenen yangın tatbikatında, muhtemel yangınlara karşı doğru müdahale yöntemleri teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında her yıl yapılması zorunlu olan yangın tatbikatının ilk bölümü, Yunusemre Belediyesi Ana Hizmet Binası ile Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı'nda görev yapan personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Yangın Önlem ve Eğitim Şube Müdürlüğü'nde görevli eğitmenler tarafından düzenlenen eğitim programında personele yangın güvenliği konusunda teorik bilgiler verildi. Eğitimlerde muhtemel yangın durumlarında doğru müdahale yöntemleri, tahliye süreçleri ve alınması gereken güvenlik önlemleri detaylı şekilde anlatıldı.

Teorik eğitimin ardından gerçekleştirilen uygulamalı bölümde ise personel, yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı konusunda bilgilendirildi. Eğitmenler eşliğinde yapılan uygulamalarda yangına ilk müdahale yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi.

Tatbikatın, belediye personelinin muhtemel afet ve acil durumlara karşı bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlendiği belirtildi. - MANİSA