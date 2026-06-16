Zonguldak\'ta Mezuniyet Coşkusu

Zonguldak Köksal Toptan Ortaokulu sekizinci sınıf öğrencilerini gururla mezun etti.

Köksal Toptan Ortaokulunda eğitim hayatlarının önemli bir dönemini başarıyla tamamlayan 8. sınıf öğrencileri, düzenlenen mezuniyet töreniyle ortaokula veda etti. Öğrencilerin emek, azim ve başarı dolu yıllarının taçlandığı törende duygu dolu anlar yaşandı. Öğrenciler kep atarak mezuniyet coşkusunu yaşarken, aileleri ve öğretmenleri de bu anlamlı günde onların mutluluğuna ortak oldu.

Okul Müdürü Levent Bilir törende yaptığı konuşmada: "Mezun olan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyor; eğitim hayatlarının bundan sonraki döneminde sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Sizlerle gurur duyuyor, gelecekte hayallerinizi gerçekleştirerek ülkemize faydalı bireyler olacağınıza yürekten inanıyoruz.Mezuniyet sevincini yaşayan tüm öğrencilerimizi ve ailelerini kutluyor, emeği geçen öğretmenlerimize ve okul çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz." Dedi.

Köksal Toptan Ortaokulundan mezun olan öğrenciler pasta kesim töreni, diplomaların verilmesi ve kep atma töreninin ardından müzik eşliğinde gönüllerince eğlendiler. - ZONGULDAK