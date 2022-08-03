Tekirdağ'da koruk hasadı - Son Dakika
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Tekirdağ'da koruk hasadı

03.08.2022 20:01
Tekirdağ'da koruk hasadı

- Tekirdağ'da koruk hasadı Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde koruk suyu için hasat başladı.

- Tekirdağ'da koruk hasadı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde koruk suyu için hasat başladı. Koruktan elde edilen sular, yazın içilen bir içecek haline geldiği gibi şeker hastaları da üzüm suyuna alternatif olarak tüketebiliyor.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde bulunan bağlarda koruk hasadı başladı. Sabahın erken saatlerinde bağlara giren işçilerin kestiği daha olgunlaşmamış üzüm korukları sepetlere alınarak buradan işletmeye taşınıyor. Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde işlemden geçen üzüm korukları burada koruk suyuna dönüştükten sonra Bağcılık Araştırma Enstitüsündeki satış noktalarındaki yerini alacak.

Daha çok Ege Bölgesindeki bir içeke olan koruk suyu, hem yaza içeceği olarak tüketile bilindiği gibi şeker oranı az olması sebebiyle şeker hastaları da kullanabiliyor. Hiçbir katkı maddesinin eklenmediği koruk suyu aynı zamanda yüzde 100 doğal özelliğe sahip bir şekilde vatandaşlar tarafından tüketiliyor.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Gıda Teknolojileri Bölüm Başkanı Dr. Gamze Uysal Seçkin yaptığı açıklamada, "Enstitümüzde 4-5 senedir koruk suyu üretimimiz bulunmaktadır. Koruk suyu normalde Ege Bölgesinin bir içeceği. Yaz aylarında tüketiliyor. Hatta çok fazla ekşi olduğunda koruk ekşisi olarak da tüketilebilir. Salataların üzerine sos olarak kullanılıyor. Fakat biz, içim için burada hazırlıyoruz. Özellikle şeker hastaları üzüm suyuna alternatif olarak bunu içebilirler. Her şekilde şifalı bir içecek haline geldi. Buzdolabında muhafaza edilerek o ekşilik insanlara ferahlık veriyor. Üzümün şeker oranı çok yüksektir. Fakat koruk daha üzümün ham halidir. Şekeri daha olgunlaşmamış olduğu için üzüm suyundaki bir tatlılık gelmez. Daha ekşimsi bir tattır. Bu da ferahlık verir" dedi.

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Kaynak: İHA

Araştırma, Tekirdağ, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ'da koruk hasadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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