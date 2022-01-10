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10 Ocak altın fiyatları! Altın nereye gidiyor? - Son Dakika

10 Ocak altın fiyatları! Altın nereye gidiyor?

10.01.2022 09:17
10 Ocak altın fiyatları! Altın nereye gidiyor?

Geride kalan haftada 1800 doların üzerine çıksa da bu seviyede kalıcı olmayan ons altın, yeni haftaya da düşüşle başladı. Ons altın 0.23 değer kaybıyla, 1790 doların hemen üzerinde seyrine devam ediyor. Gram altın fiyatı ise, aynı dakikalarda 796 lira seviyesinde alıcı buluyor.

Piyasa verilerine göre Ons Altın yeni haftaya düşüşle başladı. 1800 dolar sınırının altında bulunan Ons Altın, 1790 doların hemen üzerinde seyrine devam ediyor.

Geride kalan hafta 1782 seviyelerine kadar düşüş kaydeden Ons altın bölgeden gelişen tepki alımlarıyla haftayı 1796 bölgesinde 100 günlük ortalamasının hemen altında kapatmıştı.

GRAM ALTIN 800 LİRANIN ALTINDA

Gram altının fiyatı, yeni haftanın ilk işlem gününe değer kaybıyla başlarken; gün içerisinde en yüksek 801,41 lira seviyesini, en düşük ise 792,29 lira seviyesini gördü. Gram Altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 09:09 itibarıyla yüzde 0.03 oranında düşüşle 796,76 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1313 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 401 liradan işlem görüyor.

Gram Altın Fiyatları, geçtiğimiz haftayı 797 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 795 lira seviyesinden başladı.

10 OCAK ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış fiyatı: 798,61 TL

Gram altın satış fiyatı: 798,71 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.283,31 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.313,73 TL

Yarım altın alış fiyatı: 2.558,60 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.627,46 TL

Tam altın alış fiyatı: 5.293,66 TL

Tam altın satış fiyatı: 5.431,70 TL

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Son Dakika Ekonomi 10 Ocak altın fiyatları! Altın nereye gidiyor? - Son Dakika Ekonomi


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