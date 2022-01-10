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10 Ocak günü Dolar, Euro ve Sterlin yeni haftaya nasıl başladı? - Son Dakika

10 Ocak günü Dolar, Euro ve Sterlin yeni haftaya nasıl başladı?

10.01.2022 08:00
10 Ocak günü Dolar, Euro ve Sterlin yeni haftaya nasıl başladı?

Yeni haftada dolar kurunun hangi fiyat aralıklarında dolaşacağı merak konusu oluyor. Dolar kuru yükselecek mi düşecek mi? Asya piyasalarında dolar kuru haftaya nasıl başladı? Dolar kuru şu anda kaç TL?

Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısından sonra açıklanan faiz kararı ile birlikte dolar rekor kırarak 18,40'lık bir zirveye çıkmıştı. Fakat geçtiğimiz günlerde Dolar hızlı bir ivmeyle 10,40'a kadar düşürdü. Dolar fiyatlarının geldiği son noktayla piyasayı tamamen değiştirirken vatandaşlar yeni yılda dolar fiyatlarının geleceğini merak ediyor. İşte 10 Ocak dolar fiyatları...

DOLAR ALIŞ 13,8562

DOLAR SATIŞ 13,8578

EURO ALIŞ 15,6967

EURO SATIŞ 15,7071

STERLİN ALIŞ 18,7463

STERLİN SATIŞ 18,8894

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Son Dakika Ekonomi 10 Ocak günü Dolar, Euro ve Sterlin yeni haftaya nasıl başladı? - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 10 Ocak günü Dolar, Euro ve Sterlin yeni haftaya nasıl başladı? - Son Dakika
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