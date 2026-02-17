10 Taşınmaz Özelleştiriliyor - Son Dakika
Ekonomi

10 Taşınmaz Özelleştiriliyor

10 Taşınmaz Özelleştiriliyor
17.02.2026 08:36
ÖİB, 10 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek. İhaleler Mart ayında yapılacak.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Kırklareli, Balıkesir, Bayburt, Kocaeli ve Antalya'daki 10 taşınmazı "satış" yöntemiyle özelleştirecek.

Başkanlığın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Alpullu Mahallesi'nde iki, Balıkesir'in Altıeylül ilçesi K. Bostancı Mahallesi'nde bir, Bayburt'un merkez ilçesi Konursu Mahallesi'nde bir, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kurtyeri Mahallesi ile Körfez ilçesi Yarımca Mahallesi'nde birer, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi'nde üç ve Manavgat ilçesi Kızılağaç Mahallesi'nde bir taşınmaz için ihale düzenlenecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin, Kırklareli, Balıkesir ve Bayburt'taki taşınmazlar için 24 Mart'a, Kocaeli'deki taşınmazlar için 25 Mart'a ve Antalya'daki taşınmazlar için 26 Mart'a kadar teklif vermesi gerekiyor.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alınması ve görüşmeler yapılması suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 10 Taşınmaz Özelleştiriliyor - Son Dakika

