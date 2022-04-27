10 TL'lik yeni banknotlar bugünden itibaren tedavüle veriliyor - Son Dakika

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu 6'ıncı tertip 10 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verileceğini duyurdu.

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, E9 Emisyon Grubu 6'ıncı tertip 10 TL banknotların 27 Nisan 2022 tarihinden itibaren tedavüle verileceği belirtilerek, "Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu 1, 2, 3, 4 ve 5'inci tertip 10 TL banknotlara kıyasla, 6'ıncı tertip 10 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Mustafa Duman'a ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından 1, 2, 3, 4 ve 5'inci tertipleriyle tamamen aynıdır. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'ıncı tertip banknotlar birlikte tedavül edecektir" denildi.