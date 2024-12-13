10 TL'ye tost satan esnaf nasıl kar ettiğini açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

10 TL'ye tost satan esnaf nasıl kar ettiğini açıkladı

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Karaman'da 40 yıldır 25 metrekarelik dükkanda tostçuluk yapan Mevlüt Akkar, 10 TL'ye tost satıyor. Akkar, herkesin aklındaki ''Nasıl kar ediyor?'' sorusuna da yanıt verdi.

13.12.2024 11:49  Güncelleme: 12:05
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Karaman'da 40 yıldır 25 metrekarelik dükkanda tostçuluk yapan Mevlüt Akkar, 10 liraya sattığı tostlardan nasıl kar ettiğini açıkladı.

Kentte 3 çocuk babası Mevlüt Akkar, 40 yıl önce devraldığı dükkanda tost yapıyor. Her gün saat 06.30'da iş yerini açan ve akşam saatlerine kadar çalışan Akkar, sucuklu, peynirli ve yumurtalı tostları 10 liradan, karışık tostu ise 13 liradan satıyor.

SİMİT FİYATINDAN BİLE UCUZ

Simit fiyatından bile ucuza tost satan Akkar, "40 yıldır burada tost yapıp, satıyorum. 3 çocuğumu da buradan kazandığım parayla büyütüp, evlendirdim. Her gün saat 06.30'da iş yerimi açıyorum, akşam da bazen geç saatlere kadar açık kalıyorum. Yoğunluktan bazen tost bile yiyemiyorum. Şu an işlerimiz iyi durumda. Fiyatlarımızda her zaman uygun ve ben elimden geldiğince uygun vermeye çalışıyorum. Herkes, nasıl kar ettiğimi merak ediyor. Kar etmek çok kolay, çok hesap yapmazsan, kar edersin. Kanaat ettikten sonra bir insana yüzde 25 kar bile yeter. Yeter ki kanaat edeceksin. Aza kanaat etmeyen, çoğu bulamaz" diye konuştu.

10 TL\'ye tost satan esnaf nasıl kar ettiğini açıkladı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi 10 TL'ye tost satan esnaf nasıl kar ettiğini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Ensari Alp:
    10 liradan satanda kar ediyorsa demek ki geçiren geçirene 62 0 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    helal olsun Allah yardım ediyor bazı pezeveng ler bir çayı 50 TL ye satiyor 48 0 Yanıtla
  • Mert Pktkn:
    Vurgunculara kötü örnek oluyor diye iki gün sonra dükkanını mühürlerler 43 1 Yanıtla
  • mehmet kaynar:
    SON 35 SENEDEN BU YANA ESNAFLIK YAPAN HERKES İÇİN SÖYLÜYORUM. HİÇ BİRİ ESNAF DEGİL ALAKASI BİLE YOK. BU KİŞİNİN NEFSİ YOK HİÇ KİMSEDE. ŞİMDİKİLER ESNAF BİLE DEGİL. TEK AMAÇLARI PARA TOPLAMA MANTIGINDALAR. 35 0 Yanıtla
  • Remzi Üstbaş:
    kendisini tanırım hemşehrimdir iyi bir insan ama hesap yanlış dükkan kirası yok bağkur yok böyle giderleri olmadığı için o şekilde konuşuyor ama tabi o 13 TL'ye satarken diğerlerinin de 60 TL'ye satması abes mi abes yani 24 4 Yanıtla
  • Hasan Koca:
    Dayı iyi güzel diyorsun da ekmek 10 lira zaten 21 2 Yanıtla
  • Erdal Baygar:
    Hesap ediyorum işin içinden çıkamıyorum. Dükkan kendinin olsa ekmek 9 TL topdan aldıgı için 4 TL olsa kaşarlı sucuklu yapsa bir sucuk et,tavuk karışımı olsa tanesi 10 TL olsa yarısını koysa 5 TL 4 dilim kaşar koysa oda 2 TL olsa toplamda 11 TL kazanç tos başına 2 TL birde dükkana gelen su faturası ve elektirigide kaçak kullansa bu iş olur 16 2 Yanıtla
  • Bbayraktar:
    Dayı biz çözemedik. yoksa menzilcilerin bitmeyen çorbası gibi seninde bitmeyen tostunmu var :)) 6 2 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Bizim esnaf yüzde yüz kar etmezse zarar olduğunu düşünüyor malesef herkes birbirini kaz..lıyor 6 0 Yanıtla
  • Cem Sakin:
    Hasan Koca Orasını Karıştırma :) 2 3 Yanıtla
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