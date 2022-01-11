11 Ocak 2021 altın fiyatları! Çeyrek, gram, yarım, tam altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarındaki değişim devam ediyor. Vatandaşlar "Gram altın ne kadar?, çeyrek altın kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını sıkça aratıyor. Yine cumhuriyet altını, ata altın ve tam altın da en çok merak edilenler arasında. Peki, altın ne kadar oldu?,

İşte, 11 Ocak 2022 canlı altın fiyatları...

Gram altın ne kadar? CANLI altın fiyatları!

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 800,03

Gram altın satış: 800,16

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.295,00

Çeyrek altın satış: 1.326,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 2.590,00

Yarım altın satış: 2.652,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 5.125,22

Tam altın satış: 5.226,90

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 5.311,00

Cumhuriyet altını satış: 5.391,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 5.317,00

Ata altın satış: 5.422,00