Ekonomi

11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu

19.01.2026 06:42
11 zincir market güçlerini birleştirerek "Tanzim Gross Mağazacılık Ticaret Anonim Şirketi" adıyla yeni bir ucuzluk marketi kurma kararı aldı. Uygun fiyatlarla geniş ürün yelpazesi sunmayı hedefleyen projenin ilk şubesi şubat ayında açılacak.

İzmir'de faaliyet gösteren 11 zincir market, geniş ürün yelpazesini uygun fiyatlarla tüketiciye sunmak amacıyla "Tanzim Gross Mağazacılık Ticaret Anonim Şirketi" adıyla yeni bir oluşum başlattı.

"11 ZİNCİR MARKET BİR ARAYA GELDİ"

Gaziemir ilçesindeki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kırbaş, kentte faaliyet gösteren 11 zincir marketin bir araya gelerek yeni bir oluşumu hayata geçirdiğini söyledi. Kırbaş, oluşumun hayırlı olmasını dileyerek, "Tanzim Gross Market olarak Ege Bölgesi'nde müşterilerimize en geniş ürün yelpazesini en uygun fiyatla sunmayı ve ulaşılabilir mağaza açmayı hedefliyoruz." dedi.

"TİCARETE YENİ BİR SOLUK GETİRECEK"

İlk şubenin şubat ayında Menderes ilçesinde açılacağı bilgisini veren Kırbaş, şunları kaydetti: "Bu oluşumun İzmir'in ticaretine yeni soluk getireceğine inanıyoruz. Tedarikçilerimizle güçlü iş ortaklığı kurmayı, İzmir'in ekonomisine katkı sunmayı ve aynı zamanda yerel üreticiye de yardımcı olmayı hedefliyoruz. Tedarikçilerimizle güvenli bir partner olmayı, müşterilerimize en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Biz ortaklarımızla birlikte İzmir'in ticaretini daha da ileriye götüreceğimize inanıyoruz."

Kırbaş, proje kapsamında İzmir'de 5, Ege ve Marmara bölgelerinde toplam 10 şube açmayı, ilerleyen süreçte ülke genelinde yaygınlaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • yunusorhan36 yunusorhan36:
    reisin açdığı tarım kooperatife benzemesin şimdi hepsinden pahalı 6 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
