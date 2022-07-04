116 yıllık tarihe sahip Ragıp Paşa Köşkü, 449 milyon liradan satışa çıkarılacak - Son Dakika
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116 yıllık tarihe sahip Ragıp Paşa Köşkü, 449 milyon liradan satışa çıkarılacak

04.07.2022 20:06

İstanbul Kadıköy'de bulunan ve Perili Köşk olarak bilinen 116 yıllık tarihe sahip Ragıp Paşa Köşkü, satışa çıkarılacak. Hisseleri Hakan Mehmet Çiftçi, kuzeni Hatice Ayşe Paksoy ile geçen yıl yaşamını yitiren Meral Edibe Çiftçi'ye ait olan köşk, Anadolu 25.İcra Hukuk Mahkemesi kararıyla 449 milyon 436 bin 491 liradan satışa çıkartılacak.

Kadıköy'ün simge yapılarından biri olan Perili Köşk, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in mabeyincisi Ragıp Paşa tarafından Sirkeci Garı'nın da mimarı olan Prusyalı August Carl Friedrich Jasmund'a 1906'da yaptırıldı.

116 YILLIKTARİHE SAHİP

116 yıllık tarihe sahip Ragıp Paşa Köşkü satışa çıkarılacak. Hisseleri Hakan Mehmet Çiftçi, kuzeni Hatice Ayşe Paksoy ile geçen yıl yaşamını yitiren Meral Edibe Çiftçi'ye ait olan köşk, Anadolu 25.İcra Hukuk Mahkemesi kararıyla 449 milyon 436 bin 491 liradan satışa çıkartılacak.

İstanbul'un simge yapılarından 116 yıllık Perili Köşk 449 milyon liradan satışa çıkarılacak

SATIŞ İHALESİ 2 EYLÜL'DE

Ragıp Paşa Köşkü'nün icradan satış ihalesi 2 Eylül'de yapılacak. İlk ihalede alıcı çıkmaması durumunda ise satış ihalesi 3 Ekim tarihinde tekrar yapılacak.

İstanbul'un simge yapılarından 116 yıllık Perili Köşk 449 milyon liradan satışa çıkarılacak

27 DÖNÜM ARAZİ ÜZERİNDE BULUNUYOR

27 dönüm arazi üzerinde yıllardır atıl şekilde duran Ragıp Paşa Köşkü'nün tavanlarında altın varaklar ve deniz tarafına inşa edilmiş bir kulesi bulunuyor.

İstanbul'un simge yapılarından 116 yıllık Perili Köşk 449 milyon liradan satışa çıkarılacak
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Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 116 yıllık tarihe sahip Ragıp Paşa Köşkü, 449 milyon liradan satışa çıkarılacak - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: 116 yıllık tarihe sahip Ragıp Paşa Köşkü, 449 milyon liradan satışa çıkarılacak - Son Dakika
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