12 aylık cari işlemler açığı 40 milyar olurken, ağustosta ise 3 milyar 11 milyon dolar açık verildi - Son Dakika
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12 aylık cari işlemler açığı 40 milyar olurken, ağustosta ise 3 milyar 11 milyon dolar açık verildi

11.10.2022 10:21

Cari işlemlerin, 12 aylık cari açığı 40 milyar 889 milyon dolar olurken, ağustosta ise 3 milyar 112 milyon dolar açık verildi.

Cari işlemler hesabı ağustosta 3 milyar 112 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 40 milyar 889 milyon dolar oldu.

Yılın ilk 8 ayında cari açık geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 211 arttı. Bu artışla beraber bu dönemde 39 milyar 717 milyon dolara ulaştı. Buna bağlı olarak on iki aylık cari işlemler açığı 40 milyar 889 milyon dolara kadar çıktı. Cari işlemler açığı temmuzda ise bir önceki yılın aynı ayına göre 3,7 milyar dolar artarak 4,01 milyar dolara kadar yükselmişti.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 12 aylık cari işlemler açığı 40 milyar olurken, ağustosta ise 3 milyar 11 milyon dolar açık verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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