14 Mayıs Cumartesi günü açılışı yapılacak Rize-Artvin Havalimanı için son test uçuşları yapılıyor - Son Dakika

14 Mayıs Cumartesi günü açılışı yapılacak Rize-Artvin Havalimanı için son test uçuşları yapılıyor

RİZE - Türkiye'nin deniz dolgusu üzerindeki Ordu- Giresun Havalimanı'nın ardından 2. havalimanı olacak olan Rize-Artvin Havalimanı için son test uçuşları gerçekleştiriliyor.

3 Nisan 2017'de temeli atılan ve 100 milyon ton taş kullanılarak 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusunun tamamlanmasının ardından yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kulesi ve çay yaprağı şeklindeki giriş takı da tamamlanan havalimanı 14 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in katılacağı törenle hizmete açılacak.

Altyapı inşaatı tamamlanan ve pist, taksi yolları imalatı tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı'nda şerit saha düzeltmeleri büyük ölçüde tamamlanırken, pistin ve apronların çizgileri de çekildi. 14 Mart'ta ilk test uçuşlarına başlanan havalimanının açılışına günler kala test uçuşları sürerken, DHMİ ait uçuş kontrol uçağı ile havalimanı seyrüsefer cihazlarının devreye alınması için Kalibrasyon uçuşu yapıldı. Test uçuşlarının Cuma gününe kadar devam edeceği öğrenildi.