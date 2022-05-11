14 Mayıs Cumartesi günü açılışı yapılacak Rize-Artvin Havalimanı için son test uçuşları yapılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

14 Mayıs Cumartesi günü açılışı yapılacak Rize-Artvin Havalimanı için son test uçuşları yapılıyor

11.05.2022 09:33

14 Mayıs Cumartesi günü açılışı yapılacak Rize-Artvin Havalimanı için son test uçuşları yapılıyor Türkiye'nin deniz dolgusu üzerindeki Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından 2. havalimanı olacak olan Rize-Artvin Havalimanı için son test uçuşları gerçekleştiriliyor.

14 Mayıs Cumartesi günü açılışı yapılacak Rize-Artvin Havalimanı için son test uçuşları yapılıyor

RİZE - Türkiye'nin deniz dolgusu üzerindeki Ordu- Giresun Havalimanı'nın ardından 2. havalimanı olacak olan Rize-Artvin Havalimanı için son test uçuşları gerçekleştiriliyor.

3 Nisan 2017'de temeli atılan ve 100 milyon ton taş kullanılarak 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusunun tamamlanmasının ardından yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kulesi ve çay yaprağı şeklindeki giriş takı da tamamlanan havalimanı 14 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in katılacağı törenle hizmete açılacak.

Altyapı inşaatı tamamlanan ve pist, taksi yolları imalatı tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı'nda şerit saha düzeltmeleri büyük ölçüde tamamlanırken, pistin ve apronların çizgileri de çekildi. 14 Mart'ta ilk test uçuşlarına başlanan havalimanının açılışına günler kala test uçuşları sürerken, DHMİ ait uçuş kontrol uçağı ile havalimanı seyrüsefer cihazlarının devreye alınması için Kalibrasyon uçuşu yapıldı. Test uçuşlarının Cuma gününe kadar devam edeceği öğrenildi.

14 Mayıs Cumartesi günü açılışı yapılacak Rize-Artvin Havalimanı için son test uçuşları yapılıyor
14 Mayıs Cumartesi günü açılışı yapılacak Rize-Artvin Havalimanı için son test uçuşları yapılıyor
14 Mayıs Cumartesi günü açılışı yapılacak Rize-Artvin Havalimanı için son test uçuşları yapılıyor
14 Mayıs Cumartesi günü açılışı yapılacak Rize-Artvin Havalimanı için son test uçuşları yapılıyor
YORUMLAR
500
Rize-Artvin Havalimanı açılış için gün sayıyor Rize-Artvin Havalimanı açılış için gün sayıyor

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 14 Mayıs Cumartesi günü açılışı yapılacak Rize-Artvin Havalimanı için son test uçuşları yapılıyor - Son Dakika


Son Dakika
19:06 DSÖ'den "gizemli hepatit" açıklaması: 348 kişiye bulaştı
09:38 Sevmek Zamanı dizisi başlıyor! Oyuncular perşembe günü sete çıkacak
09:18 Yunan unsurlarının ölüme terk ettiği 75 göçmen Ayvalık'ta Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı
09:21 Microsoft'un kurucusu Bill Gates koronavirüse yakalandı: Kendisini karantinaya aldı
09:19 Rambo Okan'ın vukuatları bitmiyor! Trabzonspor bayrağını kesti, intihar girişiminde bulundu
09:09 Erdoğan'ın çocuklara dağıttığı oyuncakları çalıp satan Külliye çalışanları tutuklandı: Bir ayda 298 koli oyuncak çalmışlar
09:07 Destan dizisinde dün akşam neler yaşandı? Kaya kendisini kurtarmak için Ulu Ece'yi ele verecek mi?
09:02 Evlilik Hakkında Her Şey'de dün akşam neler yaşandı? Sanem ve Bora barıştı mı?
08:58 Üç Kız Kardeş'te dün akşam neler yaşandı? Türkan-Somer ilişkisinde son durum ne?
08:54 Baba dizisinde dün akşam neler yaşandı? Ferit Karaçam'ın katili Ahmet mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 10:01:24. #1.12#
SON DAKİKA: 14 Mayıs Cumartesi günü açılışı yapılacak Rize-Artvin Havalimanı için son test uçuşları yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement