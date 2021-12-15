Gram altın, salı günü 800 TL'nin altına geriledikten sonra dolar kurundaki artışla beraber yeniden yükselişe geçti. Küresel altın fiyatları ise yatırımcıların Fed toplantısına odaklanmasıyla son iki gündür dar bir fiyat aralığında dalgalı bir seyir izledikten sonra keskin bir düşüş yaşadı.
Gram altın alış: 824,0
Gram altın satış: 824,2
Çeyrek altın alış: 1.318,6
Çeyrek altın satış: 1.351,5
Yarım altın alış: 2.637,1
Yarım altın satış: 2.703,1
Tam altın alış: 5.274,3
Tam altın satış: 5.389,7
Son Dakika › Ekonomi › 15 Aralık Çarşamba gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? - Son Dakika Ekonomi