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15 Aralık Çarşamba gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? - Son Dakika

15 Aralık Çarşamba gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

15.12.2021 09:32
15 Aralık Çarşamba gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

Gram altın, küresel altın fiyatlarında bir süredir yukarı yönlü hareket olmamasına rağmen dolar/TL'deki yükselişle rekor tazeliyordu. Salı günü dolar kurundaki çekilmeyle 800 TL'nin altına gerileyen gram altın, çarşamba günü kurun 14 seviyesinin üzerine tırmanmasıyla yeniden 800 TL'nin üzerinde işlem görüyor.

Gram altın, salı günü 800 TL'nin altına geriledikten sonra dolar kurundaki artışla beraber yeniden yükselişe geçti. Küresel altın fiyatları ise yatırımcıların Fed toplantısına odaklanmasıyla son iki gündür dar bir fiyat aralığında dalgalı bir seyir izledikten sonra keskin bir düşüş yaşadı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

15 Aralık Çarşamba gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

Gram altın alış: 824,0

Gram altın satış: 824,2

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

15 Aralık Çarşamba gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alış: 1.318,6

Çeyrek altın satış: 1.351,5

YARIM ALTIN NE KADAR?

15 Aralık Çarşamba gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

Yarım altın alış: 2.637,1

Yarım altın satış: 2.703,1

TAM ALTIN NE KADAR?

15 Aralık Çarşamba gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

Tam altın alış: 5.274,3

Tam altın satış: 5.389,7

15 Aralık Çarşamba gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

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SON DAKİKA: 15 Aralık Çarşamba gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? - Son Dakika
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