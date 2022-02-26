15 Temmuz sonrası kayyım atanan Royal Halı'nın Urla'daki taşınmazları satılıyor - Son Dakika
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15 Temmuz sonrası kayyım atanan Royal Halı'nın Urla'daki taşınmazları satılıyor

26.02.2022 10:48

FETÖ bağlantıları nedeniyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyımla yönetilen Royal Halı Urla Taşınmazı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü 19 milyon 800 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı. İhale 22 Mart tarihinde kapalı zarf ve açık artırma usulleriyle yapılacağı açıklandı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) bugünkü Resmi Gazete'de yer alan satış ilanına göre, Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ kapsamında oluşturulan Royal Halı Urla Taşınmazı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına karar verildi.

YAKLAŞIK 18 BİN METREKARELİK ALAN

Söz konusu bütünlüğün kapsamı, şirkete ait İzmir'in Urla İlçesi Yenikent Mahallesi 3272 ada 3 parselde kayıtlı 17 bin 804,80 metrekare miktarlı "Yetmiş Altı Zeytin Ağaçlı Tarla" vasıflı taşınmazdan oluşuyor.

MUHAMMEN BEDEL 19,8 MİLYON LİRA

Muhammen bedeli 19 milyon 800 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak. İhale, 22 Mart 2022'de saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Royal Halı, 22 Mart, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 15 Temmuz sonrası kayyım atanan Royal Halı'nın Urla'daki taşınmazları satılıyor - Son Dakika


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