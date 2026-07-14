15 Temmuz'un Önemi Vurgulandı - Son Dakika
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15 Temmuz'un Önemi Vurgulandı

15 Temmuz\'un Önemi Vurgulandı
14.07.2026 17:07
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Özer Matlı, 15 Temmuz'da Türk milletinin demokrasiye sahip çıkışını ve kararlılığını vurguladı.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. Yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, hain darbe girişimi karşısında Türk milletinin ortaya koyduğu kararlı duruşun demokrasi tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.

15 Temmuz gecesi TOBB ve oda-borsa camiası olarak demokrasinin yanında net bir duruş sergilediklerini belirten Başkan Özer Matlı, şu ifadeleri kullandı:

"Tam 10 yıl önce, ülkemizin istiklaline ve istikbaline kasteden hain darbe girişimi karşısında aziz milletimiz tek yürek olmuş, milli iradesine sahip çıkmıştır. O karanlık gecede Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile oda-borsalar olarak, darbe girişimine karşı ilk kurumsal tepkiyi gösteren kurumların başında geldik. Milli iradenin ve demokrasinin yanında olduğumuzu en güçlü şekilde ifade etti. Devletimizin bekası ve milletimizin geleceği söz konusu olduğunda iş dünyası olarak dün olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla hareket etmeye devam ediyoruz."

"Güçlü Türkiye'nin temeli demokrasidir"

Demokrasinin ekonomik istikrarın ve sürdürülebilir kalkınmanın en önemli güvencesi olduğuna dikkat çeken Matlı, şöyle devam etti:

"Üreten, yatırım yapan ve istihdam sağlayan bir ülkenin en büyük gücü, huzur ve istikrar ortamıdır. Bursa Ticaret Borsası olarak ülkemizin kalkınması, üretimin güçlenmesi ve ekonomimizin gelişmesi için çalışmayı sürdürürken, milli iradeye ve demokratik değerlere sahip çıkmayı da en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz." - BURSA

Kaynak: İHA

15 Temmuz, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 15 Temmuz'un Önemi Vurgulandı - Son Dakika

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