16 Mayıs'ta dolar, 15.50 seviyelerinde alıcı buluyor - Son Dakika
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16 Mayıs'ta dolar, 15.50 seviyelerinde alıcı buluyor

16.05.2022 10:42

Haftaya yükselişle başlayan dolar, 15,50 seviyelerinde alıcı buluyor. Geçtiğimiz cuma günü kapanışı yükseliş trendini sürdürerek yapan dolar/TL güne 0,6 artışla başladı.

Geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 15,4794'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 artışla 15,4990'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 16,1120'den, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 18,9440'tan satılıyor. Geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerden yüksek gelmesi; ülke merkez bankasının daha agresif faiz artırımı yapmak zorunda kalacağına, ekonomiyi resesyona sürükleyeceği endişelerinin artmasına ve buna paralel dolar talebinin küresel ölçekte güçlü kalmasına neden oldu.

FED KARARI SONRASI ANALİSTLERİN YORUMU

Söz konusu gelişmelerle dolar endeksi, geçen hafta Aralık 2002'den bu yana ilk kez 105'i test ederken, art arda 6'ncı haftayı da yükselişle tamamladı. Dolar endeksi bugün 104,5 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi 1,04'ün hemen üzerinde yatay bir seyir izliyor. Analistler, bu hafta G7 Maliye Bakanları Zirvesi'nin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını belirterek, bugün yurt içinde ödemeler dengesi, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de New York Fed imalat endeksinin izleneceğini bildirdi. AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 5 milyar 350 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin 2022 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisi ise 38 milyar 279 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, dolar, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 16 Mayıs'ta dolar, 15.50 seviyelerinde alıcı buluyor - Son Dakika


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