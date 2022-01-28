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19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti - Son Dakika

19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti

28.01.2022 11:17

ABD'li 19 yaşındaki üniversite öğrencisi, milyarder iş insanı Elon Musk'ın özel jetinin konumunu bildiren bir yazılım geliştirdi. Bu durumun rahatsız edici olduğunu belirten Musk, öğrenciye bildirimleri kaldırması için 5 bin dolar (68 bin TL) teklif etti. Teklifi yetersiz bulan genç, Musk'tan öğrenim masraflarını karşılamak ve Tesla araç alabilmek için 50 bin dolar istedi. Musk, bu teklife henüz cevap vermedi.

Tesla ve SpaceX'in kurucusu olan Elon Musk, 19 yaşındaki ABD'li öğrenci Jack Sweeney'nin geliştirdiği yazılım ile ilgili ilginç bir teklifte bulundu. Musk'ın özel jetinin konumunu bildiren bir yazılım geliştiren Sweeney'nin bu yazılımı ünlü iş insanını kızdırdı. Özel jetinin konumunun bilinmesinin rahatsız edici olduğunuve tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini dile getiren Musk, Sweeney'e bu bildirimleri silmesi için 5 bin dolar (yaklaşık 68.000 TL) teklif etti.

TEKLİFİ BEĞENMEDİ

Otomatik hava trafiği kontrol merkezinden alınan verileri eş zamanlı olarak paylaşarak Musk'ın jetinin konumunu aktaran yazılımı geliştiren Central Florida Üniversitesi öğrencisiSweeney ise Musk'ın teklifini beğenmedi.

19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı küplere bindirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti

50 BİN DOLAR İSTİYOR

Twitter üzerinden otomatik olarak güncellenen ve Musk'ın uçağının kalktığı ya da indiği yerlerin konumunu veren yazılımı geliştiren Sweeney, "Bu rakamı 50.000 dolara (yaklaşık 680.000 TL) çıkarma şansın var mı? Hem eğitimim için harika bir destek olur hem de Tesla Model 3 otomobil almama imkan tanır" dedi.

Musk'ın bu teklif üzerine henüz ne yanıt verdiği bilinmiyor.

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Son Dakika Ekonomi 19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti - Son Dakika
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