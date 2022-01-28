19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti

Tesla ve SpaceX'in kurucusu olan Elon Musk, 19 yaşındaki ABD'li öğrenci Jack Sweeney'nin geliştirdiği yazılım ile ilgili ilginç bir teklifte bulundu. Musk'ın özel jetinin konumunu bildiren bir yazılım geliştiren Sweeney'nin bu yazılımı ünlü iş insanını kızdırdı. Özel jetinin konumunun bilinmesinin rahatsız edici olduğunuve tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini dile getiren Musk, Sweeney'e bu bildirimleri silmesi için 5 bin dolar (yaklaşık 68.000 TL) teklif etti.

TEKLİFİ BEĞENMEDİ

Otomatik hava trafiği kontrol merkezinden alınan verileri eş zamanlı olarak paylaşarak Musk'ın jetinin konumunu aktaran yazılımı geliştiren Central Florida Üniversitesi öğrencisiSweeney ise Musk'ın teklifini beğenmedi.

50 BİN DOLAR İSTİYOR

Twitter üzerinden otomatik olarak güncellenen ve Musk'ın uçağının kalktığı ya da indiği yerlerin konumunu veren yazılımı geliştiren Sweeney, "Bu rakamı 50.000 dolara (yaklaşık 680.000 TL) çıkarma şansın var mı? Hem eğitimim için harika bir destek olur hem de Tesla Model 3 otomobil almama imkan tanır" dedi.

Musk'ın bu teklif üzerine henüz ne yanıt verdiği bilinmiyor.