2 bin çiftçiye yem bitkisi tohumu ve gübre desteği - Son Dakika
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2 bin çiftçiye yem bitkisi tohumu ve gübre desteği

04.03.2022 00:57
2 bin çiftçiye yem bitkisi tohumu ve gübre desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çiftçilere, 2000 ton gübre ve 120 ton yem bitkisi tohumu desteği veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çiftçilere, 2000 ton gübre ve 120 ton yem bitkisi tohumu desteği veriyor.

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce, il genelinde yürütülen yem bitkisi tohumu destekleme projesi kapsamında, ilkbahar dönemi için 2 bin çiftçiye 2000 ton gübre ve 120 ton dane mısır ve silajlık mısırdan oluşan yem bitkisi tohumu desteği sağlanacak. Bu kapsamda üreticilerden talepler alınmaya başlandı. Destekten yararlanmak isteyen üreticiler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi ya da güncel çiftçi belgeleriyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne, Gebze, Kandıra ve Kartepe ziraat odası başkanlıklarına ve Karamürsel Belediyesi'ne, 4 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar müracaat edebilecek.

"Yoğunluk yaşanıyor"

Desteklenmek faydalanmak isteyen çiftçilerin müracaatlarını yaptığını söyleyen Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, "Başvuru cuma günü sona ereceği için şu anda bir yoğunluk yaşanıyor. Türkiye'ye öncü olan projelerle çiftçilerimize destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda oldu. İnşallah bundan sonra da bu desteği sürdüreceğine inanıyorum" dedi.

"Desteklerden dolayı çok memnunum"

Kandıra ilçesinde çiftçilik yapan Mustafa Cihangir de, Büyükşehir Belediyesi'nin daha önceki bazı desteklerinden de yararlandığını belirterek, "Şimdi de yem bitkisi tohumu ve gübre alacağım. Yüzde 50 hibeli olması bizim için çok büyük bir avantaj. Desteklerden dolayı çok memnunum. Artarak devam etmesini diliyorum. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Başkanımızdan Allah razı olsun" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Ziraat Odası, Kandıra, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 2 bin çiftçiye yem bitkisi tohumu ve gübre desteği - Son Dakika


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