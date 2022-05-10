2 gemiyle 202 yolcu geldi - Son Dakika
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2 gemiyle 202 yolcu geldi

10.05.2022 15:23

2 gemiyle 202 yolcu geldi Bu yıl denize indirilen lüks yolcu gemisi, Bodrum'a geldi Havaların ısınması ile birlikte Bodrum'da turist hareketliliği yaşanmaya başladı.

2 gemiyle 202 yolcu geldi

Bu yıl denize indirilen lüks yolcu gemisi, Bodrum'a geldi

MUĞLA - Havaların ısınması ile birlikte Bodrum'da turist hareketliliği yaşanmaya başladı. 110 metre uzunluğundaki lüks yolcu gemisi Emerald Azzurra ile 72 metre uzunluğundaki yelkenli gemi Star Flyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine toplam 202 yolcu getirdi.

2022 yılında yapımı tamamlanan ve denize indirilen 110 metre uzunluğunda 16 metre genişliğindeki lüks yolcu gemisi Emerald Azzurra, Kuşadası'ndan Bodrum'a gelerek Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirledi.

Misafirlerine lüks kruvaziyer tatili imkanı sunan 100 yolcu kapasiteli Bahama bayraklı gemide ağırlıklı İngiliz ve Amerikalı 84 yolcu, 70 mürettebat bulunuyor. Lüks yolcu gemisi akşam saatlerinde ilçeden ayrılarak Yunanistan'ın Rodos adasına hareket edecek.

Yelkenli gemiyle 118 yolcu geldi

72 metre uzunluğundaki Malta Bayraklı Star Flyer isimli yelkenli, ağırlıklı olarak Amerikalı, İngiliz ve Alman olmak üzere 118 yolcusu ve 69 mürettebatı ile Rodos'tan Bodrum'a geldi. Gemi, akşam saatlerinde Dalyan'a hareket edecek.

Bodrum Cruise Port Genel Müdürü Haluk Hızlan yaptığı yazılı açıklamada "Her gün yeni bir gemiyi limanımızda görmek bizleri çok umutlandırıyor. Bodrum'a yakışan bir tabloyu daha da ileriye taşıyabilmek en önemli gayelerimizden. Sezon harika başladı" dedi.

2 gemiyle 202 yolcu geldi
2 gemiyle 202 yolcu geldi
2 gemiyle 202 yolcu geldi
2 gemiyle 202 yolcu geldi
2 gemiyle 202 yolcu geldi
2 gemiyle 202 yolcu geldi
2 gemiyle 202 yolcu geldi

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 2 gemiyle 202 yolcu geldi - Son Dakika


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