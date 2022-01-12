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2021'de Büyükşehir mezbahalarında 5 Milyon 671 Bin kg. et üretildi - Son Dakika

2021'de Büyükşehir mezbahalarında 5 Milyon 671 Bin kg. et üretildi

12.01.2022 14:29
2021'de Büyükşehir mezbahalarında 5 Milyon 671 Bin kg. et üretildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Menteşe, Marmaris, Milas Mezbaha Tesisleri vatandaşlara kaliteli, güvenli ve standartlara uygun hizmet vermek için pandemi süresinde de çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Menteşe, Marmaris, Milas Mezbaha Tesisleri vatandaşlara kaliteli, güvenli ve standartlara uygun hizmet vermek için pandemi süresinde de çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Vatandaşlara sağlıklı şartlarda hizmet veren Büyükşehir Belediyesi mezbaha tesislerinde 2021 yılı içerisinde 19 Bin 451 adet büyükbaş, 8 Bin 789 adet küçükbaş hayvan kesilerek 5 Milyon 671 Bin 612 kg kırmızı et üretildi.

Mezbaha tesislerinin ISO 22000: 2018 sertifikaları yenilendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi bağlı Menteşe, Milas ve Marmaris Mezbaha Tesisleri Uluslararası Gıda Güvenliği ve Hijyen Standartlarına uygun kırmızı et üretimi yapıldığı anlamına gelen ISO 22000: 2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında gerçekleşen tüm denetimlerden başarıyla geçerek sertifikalarını yeniledi. ISO22000: 2005 olan eski Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standartları tüm Dünya'da 2018 yılında güncellenmişti.

"Çiftlikten sofraya sağlıklı ve güvenli gıda" misyonuyla hizmet veriliyor

Modernizasyon ve iyileştirme çalışmalarına ara vermeksizin devam edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait mezbaha tesislerinde uluslararası gıda güvenliği ve hijyen standartlarına uygun et üretimi yapıldığını anlamına gelen ISO 2200 (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi) belgesi bulunuyor. Ayrıca mezbaha tesislerinde teknolojik gelişmelerin takibi, hizmet içi eğitimler, "Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği" kapsamında yapılan aylık mikrobiyolojik analizler, Veteriner hekimlerin titizlikle yürüttüğü kontroller ve soğuk zincirin korunduğu tam donanımlı et taşıma araçlarıyla "Çiftlikten sofraya sağlıklı ve güvenli gıda" misyonuyla Muğla'da vatandaşlara hizmet veriliyor. - MUĞLA

2021'de Büyükşehir mezbahalarında 5 Milyon 671 Bin kg. et üretildi
2021'de Büyükşehir mezbahalarında 5 Milyon 671 Bin kg. et üretildi
2021'de Büyükşehir mezbahalarında 5 Milyon 671 Bin kg. et üretildi

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Büyükşehir Belediyesi, Marmaris, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 2021'de Büyükşehir mezbahalarında 5 Milyon 671 Bin kg. et üretildi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 2021'de Büyükşehir mezbahalarında 5 Milyon 671 Bin kg. et üretildi - Son Dakika
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