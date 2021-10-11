2021 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu

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İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, Alfred Nobel anısına verilen Sveriges Riksbanks (İsveç Merkez Bankası) Ekonomi Ödülü'nün bu yılki sahiplerini açıkladı. Ekonomi Ödülü David Card, Joshua D. Angrist ve Guido W. Imbens'e verildi.

HANGİ ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜLER?

David Card, "çalışma ekonomisine deneysel katkılarından" dolayı, Joshua D. Angrist ve Guido W. Imbens "nedensel bağıntıların analizine metodolojik katkılarından" dolayı ödüle layık görüldü.

YAKLAŞIMLARI DİĞER ALANLARI DA ETKİLEDİ

Kraliyet Bilimleri Akademisi tarafından yapılan açıklamada, bu yıl ödüle layık görülen bilim adamlarının toplumun büyük sorularının çoğunun yanıtlanabileceğini gösterdiği ifade edildi. Açıklamada, bilim adamlarının doğal deneyimleri kullanarak çözüme ulaştığı ve yaklaşımlarının diğer alanları da etkilediği belirtildi.