2022'nin ilk 3 ayında kurulan şirket sayısında artış - Son Dakika

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022'nin ilk 3 ayında, 2021'in ilk 3 ayına göre kurulan şirket sayısının yüzde 1,2, kurulan kooperatif sayısının yüzde 9,8 arttığını, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısının yüzde 19,7 azaldığını açıkladı.

TOBB, 2022 yılı mart ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2022'nin ilk 3 ayında, 2021'in ilk 3 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 1,2, kurulan kooperatif sayısı yüzde 9,8 arttı. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 19,7 azaldı.

2022'nin ilk 3 ayında, 2021'in ilk 3 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 17,3, kapanan kooperatif sayısı yüzde 194,4 arttı. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 12,3 azalma oldu. Mart 2022'de, Mart 2021'e göre kurulan şirket sayısı yüzde 2,8, kurulan kooperatif sayısı yüzde 11,6 arttı. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 24,7 azaldı. Mart 2022'de, kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 39,8, kapanan kooperatif sayısı yüzde 52,4, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 2,8 artış oldu. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 13,6, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,5, kurulan kooperatif sayısı yüzde 24,5 arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 75,9, kapanan kooperatif sayısında yüzde 93,9 artış olup, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 3,4 azalış gerçekleşti.TÜM İLLERDE ŞİRKET KURULUMU GERÇEKLEŞTİMart 2022'de kurulan toplam 11 bin 361 şirket ve kooperatifin yüzde 85,7'si limited şirket, yüzde 12,8'i anonim şirket, yüzde 1,5'i ise kooperatif. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40,8'i İstanbul, yüzde 9,3'ü Ankara, yüzde 5,8'i İzmir'de kuruldu. Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti. 2022 yılında toplam 32 bin 874 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 28 bin 375 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 77,2'sini, 4 bin 57 anonim şirket ise yüzde 21,7'sini oluşturmakta. Mart ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, şubat ayına göre yüzde 18,6 oranında arttı.

Mart 2022'de kurulan 1742 yabancı ortak sermayeli şirketin 941'i Türkiye, 117'si İran, 64'ü Rusya Federasyonu ortaklı olarak kuruldu. Kurulan 1742 yabancı ortak sermayeli şirketin 165'i anonim, 1577'si limited şirket olarak oluştu. 2022 yılında kurulan şirketlerin 652'si belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 255'i gayrimenkul acenteleri ve 219'u işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 78,3'i yabancı sermayeli ortak payını oluşturmakta.