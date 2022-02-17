2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'ya Ticaret Borsası'ndan güçlü destek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı arasında karşılıklı protokol imzalandı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, (TÜRKSOY) tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Bursa'da kenti tatlı bir heyecan sardı. Mart ayı sonunda yapılacak Nevruz kutlamaları ve açılış programı öncesi 2022 yılı için planlanan etkinlik takvimi belirlenirken, kent dinamikleri de harekete geçti. Kozahan'daki Bursa Ticaret Borsası (BTB) binasını Türk Dünyası Kültür Başkenti Koordinasyon Merkezi'nin kullanımına sunan Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, tarihi belediye binasında Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile BTB Başkanı Özer Matlı arasında karşılıklı işbirliği ve Bursa Ticaret Borsası'nın desteğini içeren protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinliklerine yönelik tüm kültürel faaliyetler, organizasyon, davet ve etkinliklerin belediye iştiraklerinden Bursa Kültür A.Ş. tarafından koordine edildiğini belirterek, planlamanın tüm şehir dinamikleriyle birlikte gerçekleştirildiğini söyledi. Konuya yönelik duyarlı yaklaşımları sebebiyle Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı'ya teşekkür eden Başkan Aktaş, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanının Bursa'ya çok yakıştığını, kentin kültür sanat hayatına katacağı değerin yanı sıra Bursa'nın turizm potansiyeline de önemli katkı sunacağını ifade etti. Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ilçe belediyeleri ve sivil toplum örgütlerinden konuya ilişkin destek beklediklerini ifade eden Başkan Aktaş, "Bu heyecanı dalga dalga toplumun tüm kesimlerine yaymaya çalışıyoruz. Bursa hepimizin ortak değeri. Türkiye'nin en nadide şehirlerinden biri. Dolayısıyla bu değere hep beraber sahip çıkmak zorundayız. Bu unvan, Büyükşehir Belediyesi'ne değil tüm Bursa'ya verildi" dedi.

Bursa'nın her alanda marka kent olduğunu vurgulayan Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ise, kentin ekonomik yönden kalkınması için çalışırken, eğitimden sağlığa, sosyal hayattan kültürel faaliyetlere kadar her alanda öncü olmaya gayret ettiklerini vurguladı. Matlı, "Osmanlı Payitahtı Bursamızın 2022 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesini 'kentimizin turizm potansiyelini çok daha yukarılara çıkarması adına' önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Bu noktada yıl boyunca gerçekleştirilecek çalışmalar için hem desteğimizi göstermek hem de kentimizin diğer tüm kurum ve kuruluşlarına örnek olmak adına Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile şehrimiz için protokol imzalamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bursa Ticaret Borsası olarak bu desteğimizin ilk adımı olarak Koza Han'da bulunan hizmet binamızı '2022 yılı için Türk Dünyası etkinliklerinde kullanılmak üzere' Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Koordinasyon Merkezi'nin kullanımına sunduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle bir kez daha Bursamızın 2022 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanının hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - BURSA