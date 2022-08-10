Uluslararası Suudi Şahin ve Avcılık Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Uluslararası Suudi Şahin ve Avcılık Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor

10.08.2022 17:27
Uluslararası Suudi Şahin ve Avcılık Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor

2022 Uluslararası Suudi Şahin ve Avcılık Fuarı, 25 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

2022 Uluslararası Suudi Şahin ve Avcılık Fuarı, 25 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

3 Eylül tarihine kadar devam edecek olan 2022 Uluslararası Suudi Şahin ve Avcılık Fuarı'nda ziyaretçiler, çöl safari turları deneyimleme fırsatının yanı sıra, şahin ve avcılık ekipmanı koleksiyonunu da görebilecek. Etkinlik, gelecek nesilleri, şahincilik ve avcılığın mirasını korumak amacıyla şahinciliğin Suudi Arabistan Krallığı için önemi konusunda eğitmeyi, aynı zamanda tarihini ve geleneklerini kutlarken dünyanın dört bir yanından insanları bir araya getirmeyi hedefliyor. Ayrıca fuarın 30'dan fazla katılımcı ülkeden gelen 550 binin üzerinde kişiyi ağırlaması bekleniyor. Fuarda ayrıca uluslararası ve yerel sanat galerisi, fotoğraf yarışması, müze ve açık artırma da yer alıyor.

Serginin sözcüsü Waleed Al-Taweel, "2022 Uluslararası Suudi Şahin ve Avcılık Fuarı'na ev sahipliği yapmak büyük bir onur. Etkinlik kapsamında bu kadar çok kişiyi ağırlamaktan heyecan duyuyoruz. Şahincilik, Suudi Arabistan Krallığı tarihinde derin köklere sahiptir ve geleneklerimizi yaşatmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu etkinlik, meraklıların ve amatörlerin bir araya gelerek kültürümüzde yer etmiş şahinciliği kutlamasına ve daha geniş uluslararası bir izleyici kitlesine açmasına olanak tanıyor. Etkinliği geliştirdiğimiz ve büyüttüğümüz yıllar boyunca, ekipman, ürün, sanat ve eğlenceyle birlikte dünyanın en iyi şahinlerine sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Etkinliğin insanlara tüm dünyada büyüyen şahincilik hareketini deneyimlemek ve bunun bir parçası olmak için bir alan sunması önemlidir" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uluslararası Suudi Şahin ve Avcılık Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor - Son Dakika

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