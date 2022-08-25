Reel kesim güven endeksi 1,6 puan azaldı - Son Dakika
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Reel kesim güven endeksi 1,6 puan azaldı

25.08.2022 10:23
Reel kesim güven endeksi 1,6 puan azaldı

2022 yılı Ağustos ayında reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak 102,1 seviyesinde gerçekleşti.

2022 yılı Ağustos ayında reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak 102,1 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos ayı Reel Kesim Güven Endeksi'ni (RKGE) açıkladı.

İmalat sanayinde faaliyet gösteren bin 754 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre 2022 yılı Ağustos ayında RKGE, bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak 102,1 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki üretim hacmi, genel gidişat, mevcut mamul mal stoku ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak 101,4 seviyesinde gerçekleşti.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı görüldü. İç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında ise artış bildirenler lehine olan seyrin azalış bildirenler lehine döndüğü gözlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıfladığı görüldü.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında ise artış bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı görüldü. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin de bir önceki aya göre zayıfladığı gözlendi.

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler ve son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı görüldü. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de zayıfladığı gözlendi. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 2,2 puan artarak yüzde 87,7 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 4,7'ye, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 25'a gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 70,3'e yükseldi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İhracat, TCMB, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Reel kesim güven endeksi 1,6 puan azaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Reel kesim güven endeksi 1,6 puan azaldı - Son Dakika
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