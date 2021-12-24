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2022 yılı bilirkişilik ücretleri belli oldu - Son Dakika

2022 yılı bilirkişilik ücretleri belli oldu

24.12.2021 09:42
2022 yılı bilirkişilik ücretleri belli oldu

2022 yılı için bilirkişilik faaliyetine ilişkin ücretler belli oldu.

2022 yılı için bilirkişilik faaliyetine ilişkin ücretler belli oldu. En düşük ücret 290 lira olarak belirlendi.

Adli ve idari yargı alanında yürütülen bilirkişilik faaliyetine ilişkin ücretler ile ceza muhakemesi sırasında cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara ödenecek ücretler belirlendi.

Adalet Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan '2022 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi' 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek. Tarifeye göre verilecek bilirkişi ücretleri, icra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında görülen işler için 290 lira, sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için 290 lira, icra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 290 lira, asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 480 lira, aile, iş ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için 385 lira, asliye ticaret ile fikri ve sınai haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler için 580 lira, idare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işler için 480 lira, cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar için 290 lira, sulh ceza hakimliklerinde görülen işler için 290 lira, asliye ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 480 lira, ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 580 lira, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görülen dava ve işler için 610 lira, Yargıtay ve Danıştay'da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için 770 lira ödenecek. - İSTANBUL

2022 yılı bilirkişilik ücretleri belli oldu

Cumhuriyet, Mahkeme, Gazete, İcra, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 2022 yılı bilirkişilik ücretleri belli oldu - Son Dakika Ekonomi


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