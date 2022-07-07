2022 yılı fındık rekolte tahmin çalışması yapıldı - Son Dakika
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2022 yılı fındık rekolte tahmin çalışması yapıldı

07.07.2022 10:05
2022 yılı fındık rekolte tahmin çalışması yapıldı

2022 yılı fındık rekolte tahmin çalışması oluşturulan komisyon tarafından yapılırken fındık üretim miktarı daha sonra bakanlık tarafından açıklanacak.

2022 yılı fındık rekolte tahmin çalışması oluşturulan komisyon tarafından yapılırken fındık üretim miktarı daha sonra bakanlık tarafından açıklanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün talimatları doğrultusunda Trabzon'da 2022 yılı fındık rekoltesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Trabzon Ticaret Borsası, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odası, Fiskobirlik ve Toprak Mahsulleri Ofisi, Karadeniz İhracatçılar Birliği ve Doğu Karadeniz İhracatçılar birliğinden temsilcilerin katıldığı komisyon tarafından belirlendi.

Rekolte Tahmin Komisyonu tarafından 27 Haziran-6 Temmuz 2022 tarihleri arasında il genelinde bulunan 18 ilçenin sahil, orta ve yüksek kesimlerinde belirlenen 65 bahçede gerekli çalışmalar yapıldı. Sayım noktaları sayısı ilçelerin fındık alanlarının büyüklüğü ve fındık çeşitleri dikkate alınarak belirlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde çotanak sayısı, çotanaktaki sağlam dane sayısı, dökülme oranı, bir dekardaki ocak ve dal sayısı gibi veriler elde edilirken elde edilen veriler, yapılan büro çalışmaları neticesinde değerlendirildi. İl rekoltesi Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay başkanlığında yapılan toplantıda komisyon tarafından imza altına alınırken, Türkiye fındık üretim miktarının daha sonra bakanlık tarafından yapılacağı belirtildi. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Giresun, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2022 yılı fındık rekolte tahmin çalışması yapıldı - Son Dakika

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