Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 7,8 azaldı - Son Dakika
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Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 7,8 azaldı

19.08.2022 10:21
Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 7,8 azaldı

2022 yılı ikinci çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 7,5, daire sayısı yüzde 15,3, yüzölçümü yüzde 7,8 azaldı.

2022 yılı ikinci çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 7,5, daire sayısı yüzde 15,3, yüzölçümü yüzde 7,8 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı ikinci çeyrek Yapı İzin İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2022 yılı ikinci çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 7,5, daire sayısı yüzde 15,3, yüzölçümü yüzde 7,8 azaldı.

Toplam yüzölçümün yüzde 53,3'ü konut alanı olarak gerçekleşti. Belediyeler tarafından 2022 yılı ikinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 29,3 milyon metrekare iken; bunun 15,6 milyon metrekaresi konut, 8,4 milyon metrekaresi konut dışı ve 5,3 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

En yüksek yüzölçüm payı yüzde 62,5 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu. Belediyeler tarafından 2022 yılı ikinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 18,3 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,9 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2022 yılı ikinci çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 22,6, daire sayısı yüzde 22,5 ve yüzölçümü yüzde 20,1 arttı.

Toplam yüzölçümün yüzde 57,5'i konut alanı olarak gerçekleşti

Belediyeler tarafından 2022 yılı ikinci çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümü 29,2 milyon metrekare iken; bunun 16,8 milyon metrekaresi konut, 6,2 milyon metrekaresi konut dışı ve 6,2 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

En yüksek yüzölçüm payı yüzde 74,4 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

Belediyeler tarafından 2022 yılı ikinci çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 21,7 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 1,4 milyon metrekare ile bir daireli ikamet amaçlı binalar izledi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 7,8 azaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 7,8 azaldı - Son Dakika
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