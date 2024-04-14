2023-2024 Balıkçılık Av Sezonu Bereketli Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

2023-2024 Balıkçılık Av Sezonu Bereketli Geçti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023-2024 balıkçılık av sezonunun yarın sona ereceğini belirterek, sezonun başta hamsi olmak üzere birçok türün avcılığı açısından bereketli geçtiğini bildirdi. Yumaklı, yaptığı açıklamada, denizlerde av yasağının endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemilerini kapsayacağını, kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçıların ise bu yasaktan muaf olacağını ve avcılık yapmaya devam edebileceğini belirtti. Ayrıca, yapılan denetimler sonucunda kaçak avcılıkla elde edilen su ürünlerine el konulduğu ve idari para cezaları uygulandığı da açıklandı.

14.04.2024 11:01  Güncelleme: 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023-2024 balıkçılık av sezonunun yarın sona ereceğini belirterek, sezonun başta hamsi olmak üzere birçok türün avcılığı açısından bereketli geçtiğini bildirdi.

Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, yarın sona erecek 2023-2024 balıkçılık av sezonunu değerlendirdi.

Denizlerde av yasağının, endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemilerini (gırgır ve trol) kapsayacağını, kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçıların ise bu yasaktan muaf olacağını ve avcılık yapmaya devam edebileceğini kaydeden Yumaklı, 4,5 ayı kapsayacak bu dönemde ekonomik faaliyetlerine devam etmek isteyen balıkçıların, Bakanlıktan izin almak ve belirlenen kurallara uymak koşuluyla kara suları dışındaki uluslararası sularda gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapabileceğine işaret etti.

Yumaklı, "2023-2024 balıkçılık av sezonu başta hamsi olmak üzere birçok türün avcılığı açısından bereketli geçti. Halkımızın sofralarındaki yerini alan avcılık ürünleri, aynı zamanda ihracata da yoğun olarak konu edilmiş ve ülkemize döviz girdisi sağladı." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, av yasağının uygulandığı dönemde, halkın yaz sezonu boyunca küçük ölçekli balıkçıların yakaladıkları ve yetiştiriciliği yapılan balıklarla ihtiyacını rahatlıkla karşılayabileceğini vurguladı.

171 bin 219 denetim gerçekleştirildi

Sezon içi yapılan denetimlere de değinen Yumaklı, Bakanlıkça hem sürdürülebilir balıkçılığın temini hem de yasalara uygun avcılık yapan balıkçıların haklarını korumak için denizler, iç sular, karaya çıkış noktaları, nakil güzergahları, balıkçı gemileri, balık halleri, balık unu-yağı fabrikaları ve perakende satış yerlerinde 7 gün 24 saat denetimlerin yapıldığını belirtti.

Bu kapsamda geçen yıl toplam 171 bin 219 denetim gerçekleştirildiğinin altını çizen Yumaklı, kaçak avcılıkla elde edilen 593 ton su ürününe el konulduğunu bildirdi. Yumaklı, 6 bin 527 kişi ve iş yerine 74 milyon 12 bin 121 lira idari para cezası uygulandığını, ayrıca kurallara uygun avlanmayan 78 gemiye el konularak mülkiyetlerinin kamuya geçirildiğini aktardı.

Yumaklı, ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığına ilişkin kuralların belirlendiği ve dörder yıl sürelerle yürürlükte kalan tebliğlerin yürürlük sürelerinin 31 Ağustos'ta tamamlanacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki sezon için, TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonundan gelecek rapor, iklim değişikliği ve sektörel gelişmeler göz önüne alınarak tüm paydaşların görüşleriyle su ürünleri konusunda uzman bilim insanlarından oluşturulan 'Bilimsel ve Teknik Tavsiye Kurulu' tarafından hazırlanacak raporlar dikkate alınacak. Koruma kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirlik temelli yeni kurallar uygulamaya alınmış olacak. Ülkemizin sucul zenginliğinin bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal etkenler dikkate alınarak sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilmesi için balıkların üreme ve büyüme döneminde getirilen yasaklara uyulması balık ve balıkçıların geleceği açısından önem arz etmekte."

Kaynak: AA

Balıkçılık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2023-2024 Balıkçılık Av Sezonu Bereketli Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:54 Teleferik kazasına ilişkin tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün ifadesi ortaya çıktı Teleferik kazasına ilişkin tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün ifadesi ortaya çıktı
08:25 İran’ın “Gerçek Vaat“ operasyonu ABD’nin uykularını kaçırdı: İsrail’i yok etmeye çalıştılar İran'ın "Gerçek Vaat" operasyonu ABD'nin uykularını kaçırdı: İsrail'i yok etmeye çalıştılar
07:53 Acil toplanan BMGK’de İran-İsrail tartışması: Batı ülkesine yapılsa intikamdan bahsedersiniz Acil toplanan BMGK'de İran-İsrail tartışması: Batı ülkesine yapılsa intikamdan bahsedersiniz
07:17 Atış poligonunda intihar eden doktorun Bitcoin’de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı Atış poligonunda intihar eden doktorun Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı
23:37 CHP lideri Özel’den Mesut Kocagöz’ün tutuklanmasıyla ilgili ilk açıklama: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz CHP lideri Özel'den Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasıyla ilgili ilk açıklama: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz
08:12 Kırık soda şişesiyle yolcu otobüsünü rehin aldı Kırık soda şişesiyle yolcu otobüsünü rehin aldı
08:09 AK Parti İlçe Başkanı seçim tartışmasında vuruldu AK Parti İlçe Başkanı seçim tartışmasında vuruldu
23:41 BM Genel Sekreteri Guterres, İran ve İsrail’e itidal çağrısı yaptı BM Genel Sekreteri Guterres, İran ve İsrail'e itidal çağrısı yaptı
23:16 Amedspor, 1. Lig’e göz kırptı Diyarbakır bayram yerine döndü Amedspor, 1. Lig'e göz kırptı! Diyarbakır bayram yerine döndü
22:31 ’’Bize yakışmadı’’ diyen İsmail Kartal’dan maç sonu yorumu ''Bize yakışmadı'' diyen İsmail Kartal'dan maç sonu yorumu
22:14 Antalya’daki teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı
22:04 Elazığ’da bir garip olay Cin çarptığını söyleyen 3 kişi sağlık merkezine başvurdu Elazığ'da bir garip olay! Cin çarptığını söyleyen 3 kişi sağlık merkezine başvurdu
21:44 Fenerbahçe, Süper Lig’de deplasman galibiyeti rekorunu kırdı Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasman galibiyeti rekorunu kırdı
21:42 İsrail Savaş Kabinesi, İran’a karşılık konusunda karara varamadı İsrail Savaş Kabinesi, İran'a karşılık konusunda karara varamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2024 09:18:53. #1.13#
SON DAKİKA: 2023-2024 Balıkçılık Av Sezonu Bereketli Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement