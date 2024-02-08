2023 Aralık Ayı Cari İşlemler Dengesi Beklentisi

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Aralık 2023'te 3 milyar 83 milyon dolar açık verdiğini tahmin ediyor.
AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 13 Şubat Salı günü açıklanacak Aralık 2023 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, cari işlemler hesabının aralıkta 3 milyar 83 milyon dolar açık verdiğini öngörüyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentileri 2 milyar 500 milyon dolar ile 3 milyar 700 milyon dolar arasında yer aldı.
Ekonomistler, cari işlemler açığının 2023'te 46 milyar 98 milyon dolar, 2024 yılında ise 35 milyar 250 milyon dolar olarak gerçekleşmesini bekliyor.
Cari işlemler hesabı Kasım 2023'te 2 milyar 722 milyon dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık da 49 milyar 621 milyon dolar olmuştu.
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