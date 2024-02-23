2023 Yılında Belediyeler Tarafından Verilen Yapı Ruhsatları Arttı

Ekonomi

2023 yılı dördüncü çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 7,9, daire sayısı yüzde 16,0 ve yüzölçümü yüzde 8,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı dördüncü çeyrek Yapı İzin İstatistikleri'ni paylaştı. Buna göre, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 7,9, daire sayısı yüzde 16 ve yüzölçümü yüzde 8,8 arttı.

Toplam yüzölçümün yüzde 55,9'u konut alanı olarak gerçekleşti

Belediyeler tarafından 2023 yılı dördüncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 60,3 milyon metrekare iken; bunun 33,7 milyon metrekaresi konut, 12,8 milyon metrekaresi konut dışı ve 13,8 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

En yüksek yüzölçüm payı yüzde 71,2 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

Belediyeler tarafından 2023 yılı dördüncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 42,9 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 4,3 milyon metrekare ile bir daireli binalar izledi.

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü yüzde 10,5 azaldı

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 7, daire sayısı yüzde 8,9 ve yüzölçümü yüzde 10,5 azaldı.

Toplam yüzölçümün yüzde 56,5'i konut alanı olarak gerçekleşti

Belediyeler tarafından 2023 yılı dördüncü çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümü 37,2 milyon metrekare iken; bunun 21,0 milyon metrekaresi konut, 8,5 milyon metrekaresi konut dışı ve 7,7 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

En yüksek yüzölçüm payı yüzde 72,1 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

Belediyeler tarafından 2023 yılı dördüncü çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 26,8 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,2 milyon metrekare ile bir daireli binalar izledi. - İSTANBUL