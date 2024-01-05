 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
2023 Yılında Savunma Sanayiinde 10,240 Milyar Dolarlık Sözleşmeler İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi

2023 Yılında Savunma Sanayiinde 10,240 Milyar Dolarlık Sözleşmeler İmzalandı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 2023 yılında savunma sanayiinde 10,240 milyar doları aşan sözleşmelerin imzalandığını açıkladı. Görgün, yeni sözleşmelerle birlikte savunma ve havacılık sanayi ihracatında yeni rekorlar beklediklerini belirtti.

2023 Yılında Savunma Sanayiinde 10,240 Milyar Dolarlık Sözleşmeler İmzalandı
05.01.2024 - 19:56,  Güncelleme: 19:59
Abone Ol

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayide, 2023 yılında 10,240 milyar doları aşan sözleşmelerin imzalandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Savunmanın yüzyılına birbirinden önemli yeni sözleşmelerle giriyoruz. Sürdürülebilir ihracat hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Dün açıkladığımız rekor seviyedeki 2023 yılı Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatımızla yeni bir kilometre taşını daha geride bıraktık. Bugün ise 2023 yılında imzaladığımız yeni sözleşmelerle çıtayı daha da yukarı taşıyoruz. İnsansız hava araçları başta olmak üzere, helikopterler, kara araçları, deniz araçları, silah ve mühimmatlar, füze sistemleri, elektronik sistemler ve radar sistemleri üreten firmalarımız 2023 yılında toplam değeri 10,240 milyar doları aşan sözleşmeler imzaladılar" ifadelerine yer verdi.

2023 yılında 5,5 milyar dolarla savunma ve havacılık sanayisi ihracat rekorunun ardından 2024 yılında yeni rekorlar beklendiğini belirten Görgün, "Bu yıl itibarıyla başlayacağımız teslimatlarımızla 2024 ve sonrası ihracat rakamlarımızı daha da yukarı taşıyarak yeni rekorları ülkemize kazandıracağız. Harp sahasında kendini kanıtlamış, yüksek teknoloji içeren güvenilir ürünlerimizi dost ve müttefik ülkelerle paylaşmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Haluk Görgün, İhracat, İhracat, Havacılık, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2023 Yılında Savunma Sanayiinde 10,240 Milyar Dolarlık Sözleşmeler İmzalandı - Son Dakika


20:06
Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:24
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
19:10
Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok
18:51
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi
18:07
Tunceli Belediye BaşkanıMaçoğlu, İstanbul Kadıköy'den belediye başkan adayı olacak Tunceli Belediye BaşkanıMaçoğlu, İstanbul Kadıköy'den belediye başkan adayı olacak
17:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
17:40
Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de 'Oynamasın' diyor Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de "Oynamasın" diyor
16:52
Juventus Kenan Yıldız kararını verdi Juventus Kenan Yıldız kararını verdi

Son Dakika
20:06 Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:24 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
19:10 Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok
18:51 DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi
18:07 Tunceli Belediye BaşkanıMaçoğlu, İstanbul Kadıköy'den belediye başkan adayı olacak
17:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
17:40 Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de "Oynamasın" diyor
16:52 Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:34 Tunceli'de bir kişi, husumetli olduğu kişiyi av tüfeğiyle öldürdü
16:16 Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 20:28:39. #1.13#
SON DAKİKA: 2023 Yılında Savunma Sanayiinde 10,240 Milyar Dolarlık Sözleşmeler İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement