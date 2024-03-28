? Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB), 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 takvim yılına ait "Yıllık Gelir Vergisi" beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 5 Nisan 2024 Cuma gününe kadar uzatıldı.
GİB'in internet sitesinden, konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Buna göre, 28 Mart 2024 tarihli ve 166 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 takvim yılına ait "Yıllık Gelir Vergisi" beyannameler ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergiler, 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar ödenebilecek.
1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimler, 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar teslim edilebilecek.
Elektronik defter uygulamasına dahil olanlar tarafından, 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları" da 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar yüklenebilecek.
Son Dakika › Ekonomi › 2023 Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri Verme Süresi Uzatıldı - Son Dakika
Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, yaptığı araştırmalar sonucunda Türkiye'de 2 sene içinde günlük 1 milyon varil petrol üretimine ulaşılacağını iddia etti. Çelik, Türkiye'nin petrol ve doğalgaz çıkarılmamasının en büyük sorun olduğunu belirtti ve ülkenin zengin yer altı kaynaklarının kullanılmasıyla Türk parasının değer kazanacağını söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya gaz sahasının daha kuzeybatısında 'Göktepe 1' adını verdikleri yeni bir kuyu kazmaya başladıklarını açıkladı. Bayraktar, bu keşif ve arama kuyusundan önümüzdeki haftalarda yeni bir rezerv bulmayı umduklarını belirtti.
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, tarım sektörünün finansal sorunları ve girdi maliyetlerinin çiftçilerin üretimden vazgeçmesine neden olduğunu belirtti. Doğan, tarım sektörünün karşılaştığı sorunların çözümü için devlet desteklerinin güçlendirilmesi, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, toprak koruma uygulamaları ve pazarlama altyapısının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraklar, Sakarya gaz sahasında yeni bir keşif kuyusu olan 'Göktepe 1' adlı kuyunun kazılacağını duyurdu. Bayraklar, bu kuyudan önümüzdeki haftalarda yeni bir keşif ve ilave rezerv bulmayı umduklarını belirtti. Ayrıca, Sakarya gaz sahasında günlük gaz üretimini artırarak, Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Arnavutköy'de Kent Lokantası'nın açılışını gerçekleştirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılışta yaptığı konuşmada lokantanın önemini vurgulayarak, İstanbul'un bütün ilçelerinde Kent Lokantası açacaklarını belirtti. İmamoğlu ayrıca Çatalca'da düzenlenen halk buluşmasında çiftçilere destek sözü verdi ve seçimlerde destek istedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da bir otelde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, turizmi çeşitlendirmek için kültür, tarih, sağlık, doğa, inanç, gastronomi, spor gibi alanlarla çalıştıklarını belirtti. Ersoy, ayrıca yerel yönetimlerin Antalya'nın turizm potansiyelini artırmak için daha başarılı çalışmalar yapması gerektiğini vurguladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Antalya'da transfer yolcular dahil 16 milyonu aşkın ziyaretçiyle rekor kırarak tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştık. İnşallah bu yıl daha da yüksek rakamlara ulaşacağız" dedi.
BYD, 2023'ün son çeyreğinde net karında artış bildirdi ve Elon Musk'ın Tesla'sını geçerek dünyanın en büyük çeyreklik elektrikli otomobil satıcısı oldu. Shenzhen merkezli otomobil üreticisi, yılın son üç ayında net karını yüzde 19 artırarak 1.20 milyar dolara ulaştırdı. Gelir, yüzde 15 artarak 24.9 milyar dolar oldu. BYD'nin net karı tüm yıl için yüzde 81 artarak 4.2 milyar dolar oldu ve brüt kar marjları, geçen yıla kıyasla yüzde 17'den yüzde 20'ye yükseldi. BYD'nin dördüncü çeyrek satış hacmi yüzde 38 arttı; şirket, 526 bin'den fazla elektrikli otomobil satarak Tesla'nın 80 bin fazlasını sattı. Warren Buffett destekli BYD, üst üste ikinci yıl daha fazla araç üreterek, 3 milyon yeni enerji aracı (NEV) üretti; bu, hem hibrit hem de bataryalı elektrikli otomobilleri içeriyor. BYD'nin çoğu aracı, Tesla'nınkinden daha düşük bir fiyat aralığında satılıyor ve hibrit araçlar ya da tamamen elektrikli otomobiller olarak satın alınabiliyor. BYD, geçen yıl 50'den fazla ülkede ürünlerini sattı ve NEV satışlarında 'birçok ülkede birinci sırada' yer aldığını söyledi. Şirket, geçen yıl 242 bin'den fazla birimi ihraç etti. BYD, Macaristan'da yeni bir fabrika inşa etmeyi planlıyor ve orada ilk elektrikli otomobil müşteri grubuna teslimatlar yaptı. Ayrıca, Güney Amerika'da profili iyileştirmek için Brezilya'da eski bir Ford Motor Co. üretim merkezini canlandırmak üzere 620 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyor. BYD, küresel genişlemesini sürdürerek Çin'in NEV pazarının 2024'te güçlü bir şekilde büyüyeceğini belirtti. Şirket, çok markalı stratejisini ve küresel genişleme çabalarını sürdüreceğini söylüyor. BYD'nin başarısı, Pekin'den gelen cömert sübvansiyonlarla destekleniyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uşak programı kapsamında yaptığı ziyaretlerde, doğal gaz arama çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bayraktar, Sakarya gaz sahasında günlük gaz üretimini artırmak için yeni bir kuyu kazmaya başladıklarını ve birkaç hafta içinde yeni bir keşif ve ilave bir rezerv beklentilerinin bulunduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak adına yenilenebilir enerji yatırımlarının önemine vurgu yaptı.
Türk Hava Yolları (THY), 10 yıl aradan sonra Libya'nın başkenti Trablus'a ilk uçuşunu gerçekleştirdi. THY'nin uçağı başkent Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'na indikten sonra Havalimanında düzenlen törene, Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed eş-Şuhubi, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, Libya Sivil Havacılık Genel Müdürü Abdurrahman bin Yusuf ve THY Genel Müdürü Bilal Ekşi katıldı. Törende konuşan Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed eş-Şuhubi, Türk hükümetine THY seferlerinin yeniden başlaması konusunda sarf ettiği çabalardan dolayı takdirlerini sunduğunu söyledi. THY'nin uçuşlara başlaması diğer uluslararası şirketleri teşvik edici bir adım olarak değerlendirildi.
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