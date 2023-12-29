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2024 için enerji verimliliği kanunu kapsamında uygulanacak idari para cezaları belirlendi - Son Dakika
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2024 için enerji verimliliği kanunu kapsamında uygulanacak idari para cezaları belirlendi

Enerji verimliliği kanunu kapsamında belirlenen yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlere verilecek idari para cezaları, 2024 için yüzde 58,46 oranında artırıldı. Bu kapsamda, idari para cezaları 8 bin 918 lira ile 897 bin 945 lira arasında değişiklik gösterecek.

2024 için enerji verimliliği kanunu kapsamında uygulanacak idari para cezaları belirlendi
29.12.2023 - 08:35,
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Enerji verimliliği kanunu kapsamında uygulanan idari para cezalarının 2024 için miktarları belirlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Enerji verimliliği kanununda belirlenen yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde verilecek idari para cezaları, 2023 yeniden değerleme seviyesi olan yüzde 58,46 oranında artırıldı.

Buna göre, uygulanacak idari para cezaları 8 bin 918 lira ile 897 bin 945 lira arasında değişiklik gösterecek.

Kaynak: AA
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TRT Tabii, Hukuk, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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