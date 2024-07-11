2024 Mayıs Ayında Türkiye'nin Dış Ticaret Haddi 86,5'e Düştü

Ekonomi

2023 yılı Mayıs ayında 87,3 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 0,8 puan azalarak, 2024 yılı Mayıs ayında 86,5 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Dış Ticaret Endeksleri açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre aynı kaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,7 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,7 azaldı, yakıtlarda yüzde 11,3 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 azaldı.

İhracat miktar endeksi yüzde 11,3 arttı

İhracat miktar endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,6 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,6 arttı, yakıtlarda yüzde 13,3 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,3 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 1 arttı

İthalat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,9 azaldı, yakıtlarda yüzde 4,7 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,7 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,2 azaldı.

İthalat miktar endeksi yüzde 11,2 azaldı

İthalat miktar endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 20,3 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,1 azaldı, yakıtlarda yüzde 5,9 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,9 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 5,7 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2024 Nisan ayında 150,3 iken 2024 Mayıs ayında yüzde 5,7 oranında artarak 158,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2023 yılı Mayıs ayında 142,6 iken 2024 yılı Mayıs ayında yüzde 11,3 oranında artarak 158,6 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 13 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2024 Nisan ayında 135,7 iken 2024 Mayıs ayında yüzde 13,0 oranında azalarak 118,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2023 yılı Mayıs ayında 143,2 iken 2024 yılı Mayıs ayında yüzde 14,0 oranında azalarak 123,2 oldu.

Dış ticaret haddi 2024 yılı Mayıs ayında 86,5 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Mayıs ayında 87,3 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 0,8 puan azalarak, 2024 yılı Mayıs ayında 86,5 oldu. - İSTANBUL