2024 Seyahat Eğilimleri: Uçak ve Otobüs Biletleri Artıyor

Ekonomi

Obilet, 2024 yılına ilişkin seyahat sektöründeki kullanıcı eğilimleri ve sektörel gelişmeleri içeren istatistiklerini yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamada atıfta bulunulan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre, bu yılın ilk 11 ayında yurt içinde uçakla seyahat eden yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5'lik artışla 44,1 milyon oldu. 2024 sonu itibarıyla, iç hatlarda yolcu sayısının 47 milyonu geçmesi bekleniyor.

Yurt dışı uçuşlarda ise 2024'ün ilk 11 ayında 126,2 milyon kişi seyahat etti. Bu sayı, 2023'ün aynı dönemindeki 115,2 milyon yolcuyla karşılaştırıldığında yüzde 9,5 oranında yükseldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, 2024'ün ilk 11 ayında tarifeli ve tarifesiz seferlerde otobüsle seyahat eden yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,2'lik artışla yaklaşık 141,8 milyonu buldu.

Obilet verilerine göre, 2024'te otobüsle yapılan yolculuklarda en fazla bilet alınan gün, Ramazan Bayramı ve okulların 2. dönem ara tatilinin bitişine denk gelen 14 Nisan 2024 Pazar günü olarak kaydedildi. En çok uçak bileti alınan gün ise Kurban Bayramı'nın arifesi ve okulların kapanma tarihinin ertesi günü 15 Haziran 2024 Cumartesi oldu. Araç kiralama işlemlerinde de en yüksek talep, bu tarihte yaşandı.

Feribot yolculuklarında ise Zafer Bayramı'nın kutlandığı 30 Ağustos, Obilet üzerinden en çok bilet alınan tarih olarak öne çıktı. Bu tarihteki feribot biletlerinin büyük bir kısmı, Yunan adalarına yapılan seyahatler için alındı.

Konaklamada en yüksek talep yılbaşı gecesine geldi

Otel rezervasyonlarında ise 31 Aralık 2024, diğer tüm günleri geride bırakarak platform üzerinden en fazla rezervasyon yapılan tarih oldu.

Otobüsle yapılan yurt içi seyahatlerde 2023'e kıyasla en fazla satış artış, Hakkari- Van, Erzincan- Tunceli ve Artvin- Iğdır, yurt dışında ise İstanbul-Köln ve İstanbul- Frankfurt rotalarında gerçekleşti.

Uçak seyahatlerinde iç hat bilet satışlarında en fazla büyüme Hatay- Ankara ve İzmir- Siirt, dış hatlarda da İzmir-Lefkoşa, İstanbul-Medine, İzmir-Taşkent, Dubai-İstanbul ve İstanbul- Phuket rotalarında görüldü.

2024 Aralık'ta yurt içi otobüs bileti fiyatı ortalaması 560 lira olarak hesaplandı. Bu rakam, 2023'e göre yüzde 40'lık bir artışı temsil etti. Aynı dönemde, iç hatlarda bir uçak bileti fiyatı, 2023'e göre yüzde 27 artışla 1537 lira, dış hatlarda yüzde 18'lik yükselişle 5 bin 227 lira oldu.

Seyahat ve konaklamanın "en"leri

2024'ün yurt içindeki en pahalı otobüs bileti, 2 bin 700 liraya 29 Ağustos'ta Van- Muğla rotasında satıldı. Yurt dışında en pahalı otobüs bileti satışı ise avro kurundan çevrildiğinde 9 bin 506 liraya 7 Temmuz'da Madrid-Sofya hattında gerçekleşti.

İç hatlarda en pahalı uçak bileti, 12 bin 365 liraya 24 Ağustos'ta Muğla-İstanbul uçuşunda gerçekleşti. Dış hatların en yüksek fiyatlı bilet satışı ise 144 bin 725 lirayla 4 Kasım'da Şikago-İstanbul uçuşu sırasında yaşandı.

Yılın en pahalı araç kiralaması, 27 Aralık'ta gerçekleştirilen 31 günlük 115 bin 463 lira tutarındaki işlem oldu. 14 Ekim'de başlatılan 134 günlük işlem ise yılın en uzun araç kiralama süresi olarak kaydedildi.

Otel konaklamalarında en yüksek tutar, 5 Ağustos'ta Antalya'daki 5 yıldızlı bir otelde yapılan 502 bin 907 liralık 12 günlük rezervasyon oldu.