2024 Yılı 2. Çeyrek İhracat Beklenti Endeksi Arttı

2024 yılı 2. çeyrek ihracat beklenti endeksi, bir önceki çeyreğe göre 18,4 puan artarak 123,3 oldu.
Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi İstatistik Programı (RİP) çerçevesinde 1-19 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen 2024 yılı 2. Çeyrek Dış Ticaret Beklenti Anketi (DTBA) sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamada, 2024 yılı 2. çeyrek ihracat beklenti endeksinin bir önceki çeyreğe göre 18,4 puan artarak 123,3 olduğu kaydedildi. 2024 yılı 2. çeyrek ihracat beklenti endeksinin 123,3 olarak gerçekleşmesinin ise ihracatta önemli paya sahip olan firmaların ihracattaki artış beklentilerinin güçlendiğine işaret ettiği belirtildi.
Ankete göre 2024 yılı 2. çeyrek ithalat beklenti endeksi, bir önceki çeyreğe göre 10,1 puan azalarak 104,5 oldu. 2024 yılı 2. çeyrek ithalat beklenti endeksinin 104,5 olarak gerçekleşmesinin ise ithalattaki önemli paya sahip olan firmaların ithalattaki artış beklentilerinin zayıfladığına işaret ettiği ifade edildi.
2024 yılının ilk çeyreğinde ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 63,7 milyar dolara yükseldi. 2024 yılının ilk çeyreğinde ithalat ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 azalarak 84,1 milyar dolara geriledi. İhracattaki artış ve ithalattaki azalış ile dış ticaret açığı 2024 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 41,2 oranında azalarak 20,5 milyar dolara geriledi. - ANKARA
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Yalova'nın Termal ilçesinde bulunan turizm tesisleri, Ramazan Bayramı tatiline yüzde 100 dolulukla girmeyi hedefliyor. Termal Kaplıcaları, tarihi geçmişi ve şifa kaynaklarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bayram öncesinde rezervasyon yoğunluğu yaşanan tesislerde doluluk oranının yüzde 70'lere yaklaştığı belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı Termal Kaplıca İşletmeleri Müdür Yardımcısı Ümit Öztamur, tesisin doğal ve oksijenli bir ortamda bulunduğunu ve çocuklu misafirlerin tercih ettiğini söyledi. Açık havuzun yanı sıra hamam ve kaplıca sularının da bulunduğu tesis, farklı şifa kaynaklarından yararlanma imkanı sunuyor.
Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), 2023 yılı olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli'nin 2023 yılı ihracat rakamlarını değerlendirdi ve sektörlerin durumunu açıkladı. Ayrıca, DENİB'in iletişim faaliyetleri ve planlanan etkinlikler hakkında bilgi verildi.
Tokat'ın Turhal ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, hayvan bakım ekipmanları üretimi yaparak Türkiye'nin yanı sıra 15 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Firma sahibi Adem Ferhatoğlu, şirketlerini 1989 yılında kurduklarını ve zamanla hayvancılık sektöründe talep olduğunu fark ederek bu alana yoğunlaştıklarını belirtti. Ürünlerinin yurt dışında da talep gördüğünü vurgulayan Ferhatoğlu, Güney Afrika ülkeleri, Polonya, Estonya, Litvanya gibi 15 ülkeye ihracat yaparak yılda 1 milyon 1250 bin dolar gelir elde ettiklerini ifade etti. Firma, ilerleyen günlerde personel sayısını artırmayı planlarken, yetişmiş personel bulma konusunda zorluk yaşadıklarını da dile getirdi.
ABD merkezli McDonald's, İsrail'deki restoranlarından İsrail askerlerine bedava yemek dağıttığı haberleri nedeniyle boykot edilmekteydi. Şirket, Alonyal firmasını satın alarak İsrail'deki restoranların ve operasyonların sahibi olacak.
Aydın'ın önemli tarım ürünlerinden olan zeytinyağı ve zeytinin, Mart ayındaki ihracatı 66 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aydın'ın ihracat rakamları her geçen yükselmeye devam ediyor ve Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) 2024 yılında dökme zeytinyağı ihracatındaki yasağa rağmen ihracatta yüzde 9'luk düşüşle ihracat pazarlarında tutunmayı başardı.
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