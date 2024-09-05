OVP'de 2024 Büyüme ve Enflasyon Beklentileri Güncellendi
OVP'de 2024 yılı için büyüme beklentisi yüzde 4'ten yüzde 3,5'e revize edildi. Aynı zamanda, 2024 yılı enflasyon beklentisi yüzde 33'ten yüzde 41,5'e çıkarıldı. Bu değişiklikler, ekonomik veriler ve gelişmeler ışığında yapıldı. Yetkililer, revizyonların ekonomik durumu yansıttığını belirtiyor.
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6.09.2024 07:08:02. #1.13#
SON DAKİKA: OVP'de 2024 Büyüme ve Enflasyon Beklentileri Güncellendi - Son Dakika
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