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2024 Yılında Sivil Havacılık Kanunu'na Aykırı Davrananlara Uygulanacak İdari Para Cezaları Artırıldı - Son Dakika
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2024 Yılında Sivil Havacılık Kanunu'na Aykırı Davrananlara Uygulanacak İdari Para Cezaları Artırıldı

Türk Sivil Havacılık Kanunu'na uymayanlara 2024 yılında uygulanacak idari para cezaları, yeniden değerleme oranında (yüzde 58,46) artırıldı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan tebliğe göre, ilgili maddelere aykırı davrananlara 8 bin 328 lira ile 167 bin 487 lira arasında değişen tutarlarda idari para cezası verilecek. Ayrıca, havacılık işletmelerine izin almadan uçuş gerçekleştirilmesi, hava aracının açık arızayla sefere verilmesi gibi durumlarda 91 bin 139 lira ceza uygulanacak. Bu cezalar 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak.

2024 Yılında Sivil Havacılık Kanunu\'na Aykırı Davrananlara Uygulanacak İdari Para Cezaları Artırıldı
29.12.2023 - 20:19,
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Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı davrananlara 2024 yılında uygulanacak idari para cezaları yeniden değerleme oranında (yüzde 58,46) artırıldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "2920 Sayılı Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'nin 2. mükerrer sayısında yayımlandı.

Tebliğde, idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldığı, bu oranın da yüzde 58,46 olarak tespit edildiği hatırlatıldı.

Buna göre, Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı davrananlara gelecek yıl 8 bin 328 lira ile 167 bin 487 lira arasında değişen tutarlarda idari para cezası verilecek.

"Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik'te Yer Alan İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ" de Resmi Gazete'nin 2. mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, izin alınmadan veya uçuş planı doldurulmadan uçuş gerçekleştirilmesi, hava aracının açık arızayla sefere verilmesi, yetkisi olmayan kuruluşlardan kargo kabul edilmesi gibi durumlarda havacılık işletmelerine 91 bin 139 lira ceza verilecek.

Uçuş emniyetini kasıtlı riske eden pilotlara 91 bin 139 lira, izinsiz lazer veya havai fişek gösterisi yapan kişiler ile uçak içinde duman çıkaran cihaz ve mamulleri kullanan yolculara 13 bin 665 lira idari para cezası uygulanacak.

Söz konusu cezalar 1 Ocak 2024'ten itibaren uygulanmaya başlanacak.

Kaynak: AA
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Havacılık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2024 Yılında Sivil Havacılık Kanunu'na Aykırı Davrananlara Uygulanacak İdari Para Cezaları Artırıldı - Son Dakika


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