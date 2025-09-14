2025-2027 Tarım Desteklemeleri Belirlendi - Son Dakika
Ekonomi

2025-2027 Tarım Desteklemeleri Belirlendi

14.09.2025 09:51
Tarım Bakanlığı, 2025-2027 döneminde organik tarım ve çiftçilere çeşitli destekler sunacak.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, bitkisel üretimde 2025-2027 döneminde organik tarımdan serbest tarım danışmanlarına, üretim teşviklerinden genç ve kadın çiftçilere kadar destekler belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının, 2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan, konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, yapılan değişiklikle 2026 üretim yılı için destek katsayı değeri, bu yıla göre yüzde 27 artırılarak dekara 310 lira olacak.

Kapalı ortam bitkisel üretime yönelik genç ve kadın çiftçilere, ilave destek verilecek.

Organik tarım desteğinde, 1. derece tarımsal amaçlı üretici örgütlerine üye çiftçilere, destek katsayısının yüzde 25'i oranında ilave destek sunulacak.

Yıl boyunca (12 ay) hizmet sunan serbest tarım danışmanları ile ziraat odaları ve üretici örgütlerinde istihdam edilen danışmanlara verilen tarımsal yayım ve danışmanlık desteği, geçen yıla göre yüzde 17,5 artırılarak 2025 için 345 bin 450 lira olarak ödenecek.

Soya üretimini teşvik amacıyla, mevcut sertifikalı tohum desteğine ek, yurt içinde ıslah edilip tescil edilen ve yine yurt içinde üretilerek sertifikalandırılan tohumların kullanımı halinde ilave destek sağlanacak.

Hububatta destek kat sayısı 0,56

Hayvancılıkta dane yem ihtiyacını karşılamak amacıyla, yulaf, çavdar ve tritikale ürünlerinde, yeşil otun yanı sıra dane üretimi de destek kapsamına alındı.

Bu çerçevede mısır (dane) ürünün destekleme kategorisi, 1. kategoriden 2. kategoriye yükseltildi.

Hububat üretiminde sertifikalı tohum kullanımının artırılması amacıyla geçen yıla göre destek katsayısı artırılarak 0,56 belirlendi.

Katı organik-organomineral (kimyasal ve organik ham maddelerin harmanlanarak, üretildiği gübre) desteğinde 0,21 olan katsayı, 0,32 olarak tespit edildi.

Biyolojik/biyoteknik mücadele desteği, birim fiyatlarında yüzde 21 artış gerçekleştirildi.

Öte yandan, Bakanlıkça su kısıtı tespit edilen havzalarda dane mısır ve patates ekimine destek ödemesi yapılmayacak. Gerçeğe aykırı ürün beyanında bulunulduğu tespit edilen tarım arazileri için destek ödemesi verilmeyecek. Mülkiyeti kamuya ait araziler için taahhütname ile başvurulması durumunda, tarımsal desteklemelerden yararlanmak için kira sözleşmesi ibraz edilmesi gerekecek.

Karar, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

