2025 Sanayi Ürün Satışları 24 Trilyon Lira - Son Dakika
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2025 Sanayi Ürün Satışları 24 Trilyon Lira

26.06.2026 10:29
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TÜİK, 2025 sanayi ürün satışlarının 24 trilyon 28 milyar 700 milyon lira olduğunu açıkladı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı sanayi ürün istatistiklerini açıkladı. Buna göre üretimden yapılan satışlar 24 trilyon 28 milyar 700 milyon lira oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı sanayi ürün istatistiklerini açıkladı. Buna göre üretimden yapılan satışlar 24 trilyon 28 milyar 700 milyon lira oldu. TÜİK'ten yapılan açıklama şöyle:

"Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış 2025 yılında 24 trilyon 28 milyar 700 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu değer 2024 yılında 18 trilyon 814 milyar 973 milyon lira iken; 2023 yılında 13 trilyon 343 milyar 937 milyon lira oldu."

SATIŞLARIN YÜZDE 15,5'İ GIDA SANAYİ ÜRÜNLERİ

Girişimlerin 2025 yılında ürettikleri ürünlerden yapılan satış değerinin yüzde 15,5'ini gıda sanayi ürünleri oluşturdu. Bunu yüzde 10,2 ile ana metal sanayi ürünleri, yüzde 9,7 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı ve yüzde 6,1 ile fabrikasyon metal ürünleri imalatı takip etti.

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ YÜZDE 3,6

İmalat sanayinde 2025 yılında üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 3,6'sını oluşturduğu görüldü. Düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının toplamı yüzde 67,5 olurken; orta-yüksek teknoloji grubunun payı yüzde 28,8 olmuştur.

ANA SANAYİ GRUPLARINDA ARA MALLARI YÜZDE 43,8 İLE İLK SIRADA

İmalat sanayinde 2025 yılında üretilen ürünler ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında; toplam satış değerinin yüzde 43,8'ini ara malların, yüzde 23,7'sini dayanıksız tüketim mallarının oluşturduğu görüldü. Sermaye mallarının payı ise yüzde 21,8 olmuştur.

1 MİLYON 216 BİN 140 ADET OTOMOBİL ÜRETİLDİ

Ülkemizde 2025 yılında 1 milyon 216 bin 140 adet otomobil, 8 milyon 329 bin 500 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 334 milyon 22 bin 968 ton hazır beton, 1 milyon 266 bin 183 adet kombi (hermetik), 9 milyon 557 bin 361 ton deterjanlar ve yıkama müstahzarları ve 774 bin 970 adet motosiklet üretildi.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Teknoloji, Ekonomi, Üretim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2025 Sanayi Ürün Satışları 24 Trilyon Lira - Son Dakika

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