2025 Tasarımda İnovasyon Ödülleri Geri Sayımda

Ekonomi

Msheireb Properties, Fast Company Middle East ortaklığında düzenlenen 2025 Tasarımda İnovasyon Ödülleri için geri sayım başladı.

Msheireb Properties, Fast Company Middle East ortaklığında tasarım ve mimaride üreticilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirliği destekleyen 2025 Tasarımda İnovasyon Ödülleri, 21 Mayıs tarihinde Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek. Yapılan açıklamaya göre; genişletilmiş bir kategori listesiyle bu yıl ikincisi düzenlenecek ödül töreni, Msheireb Properties'in kentsel yaşamı dönüştürme ve Katar'ın inovasyon mükemmelliği için küresel bir merkez olma konumunu ilerletme vizyonuyla uyumlu katkıları vurgulayacak.

Msheireb Properties CEO'su Ali Mohammed Al Kuwari, "Msheireb Properties tarafından sunulan Tasarımda İnovasyon Ödülleri, olumlu değişim için bir katalizör olarak tasarım düşüncesini teşvik etmek amacıyla oluşturuldu ve bireysel, toplumsal, küresel zorlukların üstesinden gelen fikirleri öne çıkarıyor. İkinci sezonumuzda ödül kategorilerini genişleterek, kentsel yaşamın geleceğini yeniden tanımlayan daha da fazla öncüye ilham vermek istiyoruz" dedi.

Fast Company Middle East'in yayıncısı Ravi Raman ise "Tasarım, insanlığın ilerlemesinin süregelen hikayesidir. Dolayısıyla, tasarımın en iyilerini kutlamak, insanlığın en önemli başarılarından bazılarını tanımak demektir. Bu ödüller, seçkin tasarım çalışmalarını onurlandırarak sadece kurumsal başarıları takdir etmekle kalmayacak, aynı zamanda sektördeki diğer kişilere de mükemmellik için çaba göstermeleri konusunda ilham verecektir" dedi.

Tasarımda İnovasyon Ödülleri, tasarım odaklı örnek çözümleri ödüllendirmek üzere geçen yıl başlatıldı. Bu yılın kazananları, 21 Mayıs'ta Doha'da düzenlenecek olan Tasarımda İnovasyon Zirvesi kapsamında yapılacak resmi ödül töreninde duyurulacak. - İSTANBUL