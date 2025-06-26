2025 Tütün Kırımı ve Biçerdöver Ücretleri Belirlendi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, 2025 yılı hasat sezonunda geçerli olacak tütün kırım ve biçerdöver ücretlerinin belirlendiğini duyurdu.

Sektör paydaşlarıyla yapılan istişareler soncunda belirlenen 2025 yılı tütün kırımı ve biçerdöver ücretleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "20 Haziran 2025 tarihinde Beyağaç Ziraat Odamız öncülüğünde gerçekleştirilen istişare toplantısı sonucunda bu sezon geçerli olacak tütün kırımı günlük yevmiyesi ile biçerdöver hasat ücretlerini belirledik. Yapılan istişareler sonucunda tütün kırımı günlük yevmiyesi net bin 200 TL'ye ilave olarak 300 TL'lik dayı başı payıyla birlikte toplam bin 500 TL olarak belirlendi. Biçerdöver hasat ücreti ise buğday ve arpada dönüm başına 900 TL olarak kararlaştırıldı. Belirlenen ücretler, 2025 yılı üretim sezonu boyunca geçerlidir" dedi. - DENİZLİ