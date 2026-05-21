Kamu işçilerine 2026 ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin 2026 yılı ilave tediye ödemelerinin tarihlerinin belli olduğunu açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin 2026 yılı ilave tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. İlave tediyenin birinci yarısı Kurban Bayramı öncesinde 22 Mayıs 2026 tarihinde, ikinci yarısı ise 18 Aralık 2026 tarihinde ödenecektir. Kamuda çalışan işçilerimiz için hayırlı olsun" denildi.