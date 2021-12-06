"2040 yılına kadar perakende alışverişlerin yüzde 95'i online yapılacak"

EMYD Yazılım Kurucusu Fehmi Darbay, geleneksel ticaret kanallarındaki alışveriş alışkanlıklarının hızla online alışveriş kanallarına evrildiğini vurgulayarak, "2040 yılına kadar perakende alışverişlerin yüzde 95'inin online olarak yapılması bekleniyor" dedi.

EMYD Yazılım Kurucusu ve Elektronik Ticaret Derneği'nin (Elider) Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Darbay, global e-ticaret ekosistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Statista'nın verilerine göre, 2021 yılı sonu itibariyle dünya çapında yaklaşık 2,2 milyar insanın online kanallar aracılığı ile mal ve hizmet satın almasının beklendiğini ifade eden Darbay, "Küresel perakende e-ticaret pazarı her geçen gün büyüyor. 2023 yılında 6,5 trilyon doları aşması beklenen bir pazardan bahsediyoruz. 2040 yılına kadar perakende alışverişlerin yüzde 95'inin online olarak yapılması bekleniyor. E-ticaret ve e-ihracat ekosistemi bu rakamlara çok daha erken bir tarihte ulaşabilir. Önümüzdeki 10-15 yıl içinde e-ticaret hacminin, geleneksel perakende satış kanallarının hacmini geçeceğini tahmin ediyorum" diye konuştu.

"2022'DE E-TİCARET SATIŞLARININ 1/4'Ü SINIR ÖTESİ E-TİCARET OLACAK"

Sınır ötesi e-ticaret ya da e-ihracat yapmak isteyen firmalara tavsiyelerde bulunan Darbay, şu ifadeleri kullandı:

"Geleneksel ticaret kanallarındaki alışveriş alışkanlıkları hızla online alışveriş kanallarına doğru evriliyor. 2022 yılında tüm e-ticaret satışlarının neredeyse 1/4'ünün sınır ötesi e-ticaret olacağı tahmin ediliyor. Dev e-ticaret pazaryeri Amazon, bu noktada yurt dışı pazarlara açılmak isteyen üreticiler eve KOBİ'lere eşsiz fırsatlar sunuyor. İşini global pazarlara taşımak isteyen firmaların Amazon'un sunduğu fırsatları değerlendirmeleri gerekir. Özellikle niş ürünleri olan firmalar, bu pazaryerinde öne çıkabilir. Bu noktada Amazon yolculuğunda firmalara rehberlik ediyoruz."

Dünyanın en büyük online pazaryeri Amazon'un Türkiye'deki ilk Servis Ağ Sağlayıcı (SPN) unvanı ile partneri olduklarını vurgulayan Elider Başkanı Darbay, firmalar için Amazon'da satışları artıracak ipuçlarını ve önerileri sunduklarını kaydetti. Darbay, "Sistemimize dahil olan firmaların ürünlerini 300 milyondan fazla Amazon müşterisine kolayca ulaştırıyoruz" dedi.

"DÜNYANIN HER YERİNE ONLİNE SATIŞ İMKANI VAR"

Amazon Türkiye resmi servis sağlayıcısı olan EMYD Yazılım'ın bu hizmetleri üreticilere ve KOBİ'lere ücretsiz olarak sunduğunu vurgulayan Darbay, firmaları bir an önce bu fırsattan faydalanmaya davet etti. Darbay, bu hizmetin yılda bir kez sunulduğuna dikkat çekerek "Amazon Türkiye'de yer almak isteyen firmalar, 15 Aralık'a kadar bu hizmetten yararlanabilir. Dünyanın en büyük e-ticaret platformunda ürün listelemek için firmalara çok büyük bir fırsat sunuyoruz. Böylece global pazarlara açılma fırsatı da elde edebilecekler" sözlerini kaydetti.

EMYD Yazılım'ın global pazaryerlerindeki tecrübelerine işaret eden Fehmi Darbay, pazaryerlerinde mağaza açılışından ürün listelemeye, dijital pazarlamadan kampanya planlamaya kadar tüm süreci profesyonel bir ekiple yönettiklerini söyledi. Darbay, Amazon'da satışları artırmaya yönelik, fiyat ve stok güncellemeleri, katalog oluşturma ve geliştirme gibi günlük Seller Central işlemlerinde de destek sağladıklarını ifade etti.

Amazon Türkiye'den dünyanın her yerine ürün online satış imkanı olduğuna işaret eden Elider Başkanı, şu bilgileri paylaştı:

"Amazon Türkiye'de ücretsiz mağaza açılışı ile firmaların global pazarlara adım atmasını sağlıyoruz. Ayrıca, firmalar Amazon Prime ayrıcalığına sahip olabiliyor. Amazon Türkiye'de mağazası olan firmalar için de ücretsiz ürün optimizasyonu sağlıyoruz. Bunlarla birlikte programımıza katılan firmaların 15 adet ürününü ücretsiz olarak Amazon Türkiye platformuna yüklüyoruz. Firmalar; ayrıca, yüzde 6 ila yüzde 10 arası komisyon oranları ve 4,19 TL'den başlayan kargo fiyatları gibi avantajlara da sahip olabiliyor. Ücretsiz depolama fırsatı da elde edebiliyorlar."