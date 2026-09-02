21 Küresel Finans Devi, Bank of America ve Deutsche Bank Öncülüğünde Sabitcoin İçin Ortak Şirket Kuracak. - Son Dakika
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21 Küresel Finans Devi, Bank of America ve Deutsche Bank Öncülüğünde Sabitcoin İçin Ortak Şirket Kuracak.

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Dünyanın önde gelen 21 finans kuruluşu, sabitcoin ihracını desteklemek amacıyla ortak bir şirket kurma kararı aldı. Bank of America, Wells Fargo, Deutsche Bank ve UBS'nin de aralarında bulunduğu katılımcılar, ilk etapta ABD dolarına endeksli sabitcoin arzına odaklanacak. Yeni şirketin, banka düzeyinde uyumluluk ve güçlü yönetişim ile kurumsal risk yönetimini birleştiren güvenli bir çözüm sunması ve 2027'nin ilk yarısında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

NEW Aralarında Bank of America, Wells Fargo, Deutsche Bank ve UBS'nin bulunduğu dünyanın önde gelen 21 finans kuruluşu, sabitcoin ihracını desteklemek amacıyla ortak bir şirket kuracaklarını bildirdi.

Söz konusu finans kuruluşları tarafından ortak açıklama yapıldı.

Sabitcoin ihracını desteklemek amacıyla ortak bir şirket kurulacağı ifade edilen açıklamada, kuruluş işlemlerinin yasal onaylara tabi olduğu ve yeni şirketin isminin ilerleyen dönemde duyurulacağı belirtildi.

Açıklamada, küresel çapta faaliyet göstermesi planlanan şirketin ilk etapta ABD dolarına endeksli bir sabitcoin arzına odaklanacağı, uzun vadede ise avroya ve diğer G7 para birimlerine endeksli sabitcoin ihracının hedeflendiği aktarıldı.

Girişimin, katılımcı kurumların uzmanlığından yararlanarak banka düzeyinde uyumluluk, güçlü yönetişim, dağıtım ve kurumsal risk yönetimini bir araya getiren güvenli bir çözüm sunacağına işaret edilen açıklamada, ürünün sınır ötesi ödemeler ve dijital varlık takasları da dahil olmak üzere toptan, kurumsal ve perakende pazarlarda çeşitli alanlarda değerlendirileceği kaydedildi.

Açıklamada, grubun üreteceği sabitcoin çözümünün 2027'nin ilk yarısında piyasaya sürülmesinin planlandığı ifade edildi.

Projede yer alan 21 finans kuruluşu, Kuzey Amerika'dan Bank of America, Capital One, Citi, Fidelity Investments, Goldman Sachs, PNC Financial Services, Scotiabank, TD Bank Group, Wells Fargo ve WisdomTree, Avrupa'dan Banco Santander, BBVA, Commerzbank, Credit Agricole, Deutsche Bank, Lloyds Banking Group, Coöperatieve Rabobank U.A. ve UBS, Doğu Asya'dan MUFG Bank, Orta Doğu'dan Sirius International Holding ve Afrika'dan Standard Bank şeklinde sıralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi 21 Küresel Finans Devi, Bank of America ve Deutsche Bank Öncülüğünde Sabitcoin İçin Ortak Şirket Kuracak. - Son Dakika

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